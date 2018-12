Herrlich hoch und zentral im Skigebiet gelegen – die Wedelhütte im Hochzillertal. (Joachim Hauck)

Kaltenbach. Es ist der Traum jedes Skifahrers: Winterurlaub in einer Hütte, möglichst ganz hoch droben. Am liebsten direkt an einer Abfahrt mit der Garantie, am Morgen als erster über noch unberührte Pisten schwingen zu dürfen. All das und eine Portion Luxus obendrauf bieten drei feine Hütten im Hochzillertal und in Osttirol.

Die „Kristallhütte“ und die benachbarte „Wedelhütte“ über Kaltenbach gehören nicht nur zu den exklusivsten Locations ihrer Art in den Alpen, sie bescheren ihren Gästen gelegentlich auch echtes Abenteuerfeeling. So haben die Kristallhütten-Wirtsleute Stefan und Verena Eder vor ihrem schicken Refugium auf 2200 Metern schon mal eine Windgeschwindigkeit von 205 Stundenkilometern, grausame minus 31 Grad Celsius und 1,20 Meter Neuschnee in einer einzigen Nacht gemessen. Die meisten Gäste, so wird glaubhaft berichtet, hat das nicht gestört – und in den großen Panoramazimmern, den mit heimischer Lärche ausgekleideten Suiten und der exklusiven Wellnesslandschaft lässt sich auch schlechtes Wetter recht gut aushalten.

An normalen Tagen wiegen sich die jungen und alten Kristallhütten-Gäste draußen auf der Terrasse auf warmen Wasserbetten in der Sonne, machen es sich drinnen um den riesigen, kuscheligen Rundkamin bequem, genießen ein feines Menü mit exquisiten Weinen, lauschen einem kleinen klassischen Konzert oder der chilligen Musik eines DJ’s aus Ibiza. Und natürlich freuen sie sich über den Besuch von vielen Promis, die es häufig in die Kristallhütte zieht.

Ex-Bundespräsident Horst Köhler hat dort samt Entourage gern seinen Urlaub verbracht, Udo Lindenberg mag die Kristallhütte so sehr, dass er ihr für eine Ausstellung 15 seiner „Likörellen“ überlassen hat – unkonventionelle Bilder, auf denen sich Szenen aus dem „Sonderzug nach Pankow“ oder der „Andrea Doria“ wiederfinden.

90 Kilometer Piste

Auch Skistars wie Stefan Eberharter schauen immer wieder mal rein. Der „Gold-Steff“, der im Jahr 2002 den Olympiasieg im Riesenslalom und ein Jahr später im Gesamt-Weltcup eingefahren hat, ist auf den Pisten des Hochzillertals groß geworden. Ihm hat man dort ein Denkmal gesetzt, von dem alle etwas haben: Die „Stefan-Eberharter-Goldpiste“, auf der Könner von der Mittelstation der Bergbahn knackige acht Kilometer lang hinunter nach Kaltenbach brettern können.

Stolze 90 Kilometer Piste weist das Gebiet Hochzillertal-Hochfügen aus, überwiegend himmelblaue bis mittelschwere. Erschlossen wird das Skikarussell zwischen Aschau und Fügen von 39 Aufstiegsanlagen, meist Gondeln und komfortablen Sesselliften, an denen es auch in der Hauptsaison keine nennenswerten Wartezeiten gibt. Dafür sorgen unter anderem ein zweiter Zubringer ab Kaltenbach und die nagelneue Zehner-Gondel „Wimbachexpress“, die Skifahrer bis auf 2400 Meter befördert.

Mittendrin laden die Kristallhütte und ihre nicht ganz so flippige, doch ebenso attraktive Schwester, die „Wedelhütte“, zum Einkehrschwung der Skifahrer ein. Sie liegt mit 2350 Metern ein wenig höher als Udo Lindenbergs Lieblingsdomizil, und darf sich deshalb als höchste Fünf-Sterne-Hütte der Alpen feiern lassen. Egal, für welche der hübschen Nachbarhütten sich der Gast entscheidet: Rundum gemütlich sind sie beide, und garniert ist die Gemütlichkeit hier wie dort mit einer großen Portion Luxus – einem allerdings nicht für alle Skifahrer gleichermaßen erschwinglichen: Elegante Zimmer, Lounges, Saunas und Whirlpools gibt es ab 180 Euro pro Person und Nacht.

Eine ausgezeichnete Küche gibt es aber obendrein. Die ist mal international, mal Zillertal-typisch: Krapfen und Küchle, Melchermus und Ofenleber aus Großmutters Rezeptbuch interpretieren die Hüttenköche zeitgemäß und raffiniert – auch für die vielen Tagesgäste, die ihren Einkehrschwung mal anders erleben möchten und dabei feststellen, dass das Außergewöhnliche auch nicht übertrieben teuer sein muss: Pasta und Spinatknödel gibt es in der „Kristallhütte“ für etwa zehn Euro, das Vier-Gänge-Menü mit Trüffeltascherl und Rindsfilet hat beim Besuch 50 Euro gekostet.

Grandios gekocht wird auch 150 Kilometer weiter auf der „Adler-Lounge“ in Osttirol. Mit raffinierten Menüs, einem gelungenen Wechsel zwischen feiner internationaler und bodenständiger Küche, hat sich Hüttenwirt Walter Hartweger bereits eine Haube im Gault Millau erkocht – wobei das Wort Hütte in diesem Zusammenhang unzulässig tief gestapelt ist.

Schlafen mit Sternenblick

In Wahrheit ist die „Adler Lounge“ hoch droben im Großglockner-Skiresort zwischen Kals und Matrei, ein imposantes Bauwerk aus Stahl und Glas – ein architektonisch aufregendes Gebäude für Seilbahn, Restaurant- und Servicecenter, dem seine Erbauer aus gutem Grund eine großzügige Aussichtsterrasse angefügt haben: Der Panoramablick auf sage und schreibe 63 Dreitausender ist einfach grandios und atemberaubend.

Walter Herwegers ungewöhnliches Refugium ist es drinnen auch. Für alle, die in der „Adler Lounge“ unterm Gipfel auf 2460 Metern nicht nur essen, sondern auch schlafen möchten, hält er einige stylische Appartements bereit. „Vollmond“, „Sternenglanz“ und „Sonnenaufgang“ hat er sie getauft – und das beschreibt treffend, was die Gäste dort erwartet. Zu haben ist das ebenso ungewöhnliche wie exklusive Vergnügen ab 138 Euro pro Person – Halbpension und Großglockner-Blick beim Aufwachen inklusive.

Der erste auf den 42 Kilometer Piste des Skigebiets Kals-Matrei zu sein, ist für Gäste der „Adler Lounge“ kein Kunststück. Nur zu spät ankommen sollte man nicht, denn alle beschriebenen Hütten sind nur per Seilbahn, notfalls per Pistenbulli zu erreichen. Wer Wert aufs Auto legt, kann in Kals im „Gradonna“ absteigen, einem total schicken Viereinhalb-Sterne Hotel und Chaletdorf, das Anschluss an Straßen und Pisten hat, und zu den schönsten sowie besten Resorts Osttirols zählen soll.

Weil es kaum romantischer geht als in solchen Refugien, sind sie zu Recht beliebt bei Paaren und solchen, die es werden wollen. Was sich in den kuscheligen Suiten tut, geht natürlich niemanden etwas an, doch im Hochzillertal hat „Kristallhütten“-Chef Stefan Eder immerhin Buch über offensichtliche Herzenssachen geführt: Bei ihm haben 14 Männer ihrer Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. 13 Bräute haben Ja gesagt, nur eine traute sich nicht.

Zur Sache

Skifahren in Österreich

Anreise: Bequem und umweltschonend ist die Anreise mit der Bahn. Nächster internationaler Flughafen ist Innsbruck. Flüge gibt es ab Hamburg. Mit dem Auto reist man aus Norden über München und Rosenheim an.

Beste Reisezeit: Die Skisaison in Tirol dauert ungefähr von Dezember bis April. Oft liegt sogar im Mai noch Schnee.

Informationen zu den Skihütten gibt es im Internet unter www.kristallhuette.at, www.

wedelhuette.at, www.adlerlounge.at, www.

gradonna.at.

Weitere Informationen zur Skiregion Hochzillertal gibt es unter www.skioptimal.at.