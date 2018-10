Über eine Größe von mehr als 40 Fußballfeldern erstreckt sich der Fischmarkt Tsukiji in Tokio. Foto: Bernhard Krieger/dpa-tmn (dpa)

Tokio (dpa/tmn) - Der Umzug ist seit langem geplant, nun wird er vollzogen: Der berühmte Tsukiji-Fischmarkt in Tokio wechselt am 11. Oktober 2018 an einen neuen Standort.

Der neue Komplex im Stadtteil Toyosu besteht aus drei Gebäuden und verfügt über Aussichtsplattformen für Touristen. Von dort können Besucher die Thunfischauktionen beobachten, wo Fische für mehrere tausend Euro den Besitzer wechseln. Bisher konnten nur maximal 120 Gäste täglich den Auktionen beiwohnen, wie das Tourismusbüro von Tokio erklärt. Die Versteigerungen beginnen weiterhin um 4.30 Uhr morgens und dauern eine Stunde.

Der Tsukiji-Fischmarkt besteht aus zwei Bereichen: dem äußeren Markt mit allerlei Geschäften und Restaurants und dem inneren Markt mit den Auktionen. Die gastronomischen Betriebe des inneren Marktes ziehen ebenfalls nach Toyosu um, während der äußere Markt am alten Standort in Chuo verbleibt. Der Fischmarkt ist mehr als 80 Jahre alt und ein Wahrzeichen der japanischen Hauptstadt.