Einsames Paradies: Die Westküste von Fraser Island ist meist menschenleer, belohnt wird die Anfahrt mit dem Schiff mit glasklaren Bächen und wunderschönen Stränden. (Marie-Chantal Tajdel)

Hervey Bay. Und plötzlich muss es ganz schnell gehen. Martin Strmiska hat keine Zeit, seinen Neoprenanzug anzuziehen. Der Unterwasserfotograf streift schnell Schnorchel und Tauchmaske über den Kopf und lässt sich ins rollende, schäumende Wasser gleiten. Dort draußen vor Fraser Island hat das Meer eine Temperatur von 18 Grad. Mit der Kamera in den Händen schwimmt er langsam auf den Buckelwal zu. Doch das große Tier mag die Annäherung gar nicht und verschwindet in der Tiefe. Martin soll beim Boot bleiben, damit der Wal sich von sich aus nähern kann, ruft Carolena Gillies. Sie begleitet die Walbeobachtungstour, die von Hervey Bay im australischen Queensland gestartet ist. Und tatsächlich, der Wal kommt zurück. Er nähert sich dem slowakischen Fotografen. „Ich konnte sehen, wie er mich neugierig beäugt hat“, erzählt Martin Strmiska später. Er hört den Wal unter der Wasseroberfläche singen. Und er kann endlich eines der mächtigsten Tiere fotografieren.

Mittlerweile wandern mehrere hundert Wale in der Saison an Fraser Island vorbei. Bei den Whale-Watching-Touren kommen die Besucher ihnen ganz nah. (Tracey Joynson)

Auf den Moment hat der Slowake, der für das Magazin „Unterwasser“ arbeitet, schon seit Tagen gewartet; anfangs auf Lady Elliott Island, am südlichen Ende des Great Barrier Reef. Schon vom Flugzeug aus sieht man die Buckelwale, die rund um die kleine Insel ziehen. Die dortige Tauchbasis hat allerdings keine Erlaubnis, sich den Walen mit einem Boot zu nähern. Trotzdem können die Besucher des Resorts die Buckelwale auf ihrer Wanderung von Juni bis Oktober oft ganz nah an der Insel beobachten. Denn die Tiere schwimmen zum Teil nur 50 Meter entfernt an dem kleinen Eiland vorbei. Auf Lady Elliott Island können Taucher und Schnorchler außerdem die „Great 8“ beobachten: Clownsfische, Haie, Riesenmuscheln, gefleckte Riesenzackenbarsche, Napolean-Lippfische, Schildkröten, Mantarochen – und Wale. Martin Strmiska hat dort auch viele der anderen „Great 8“ fotografiert, aber er hat eben keine Wale vor die Linse bekommen.

Und auch einige Tage später beim Whale Watching scheint er kein Möglichkeit zu bekommen, ins Wasser zu gehen und die Wale dort zu fotografieren. Die See ist ungewöhnlich rau und die Wellen schaukeln das Schiff wild hin und her. Und obwohl sich die meisten Walbeobachter vermutlich einen etwas ruhigeren Seetag gewünscht hätten, hat die schwere See doch einen ganz entscheidenden Vorteil: Die Wale wuchten oft nur an solchen Tagen ihre bis zu 30 Tonnen schweren Körper aus den Wellen empor, scheinen sekundenlang senkrecht in der Luft zu schweben, bis sie sich klatschend auf das Wasser fallen lassen, das meterhoch in die Luft spritzt.

Der aufgewühlte Pazifik scheint sie nicht nur in Bewegung zu halten, sondern sie zu noch mehr Bewegung zu animieren. Die Buckelwale schwimmen und springen und klatschen mit ihren Flossen auf die Wasseroberfläche. Meist bleiben sie fünf bis zehn Minuten beim Schiff, das langsam neben ihnen herfährt. Dann tauchen sie wieder ab.

Das sind allerdings keine guten Bedingungen für den Unterwasserfotografen. Und obwohl die Buckelwale fast im Minutentakt neben dem Schiff auftauchen, hat Martin Strmiska nach einigen Stunden an Bord die Hoffnung auf ein gutes Unterwasserfoto aufgegeben. Doch plötzlich ruft Carolena Gillies: „Martin, mach schnell, der Wal bleibt vielleicht nur eine Minute neben dem Schiff.“ Er aber hat Glück und schwimmt mehrere Minuten mit dem riesigen Tier.

Endlich: Unterwasserfotograf Martin Strmiska schwimmt mit einem Wal. (Tracey Joynson)

Der Bestand der Buckelwale, die an der ostaustralischen Küste Queenslands vorbeiziehen hat sich mittlerweile erholt, sagt Carolena Gillies. Bis die Internationale Walfangkommission die Fangquoten für Großwale in den 1980er Jahren auf Null herabsetzte, war das nicht so. Walfänger hatten den Bestand auf etwa 300 Tiere reduziert. Mit dem Fangverbot und dem Beginn der touristischen Walbeobachtung hat sich das verändert. „Die Population bei uns wächst jährlich um etwa zehn Prozent“, freut sich Carolena Gillies. Die gebürtige Holländerin arbeitet seit zwölf Jahren für „Tasman Venture“. Doch schon Jahre zuvor ist sie regelmäßig nach Queensland gereist, um dort Wale zu beobachten. „Diese Touren zu begleiten, ist mein Traumjob“, sagt sie. Anfangs seien die Wale den Schiffen noch mit mehr Distanz begegnet. „Jetzt sind sie freundlicher und kommen sehr dicht an die Boote heran“, berichtet sie.

Was sie über die Buckelwale weiß, hat sie bei den täglichen Beobachtungen selbst herausgefunden oder von ihrem Chef gelernt. Dass die Wale ihre wuchtigen Körper aus dem Wasser recken, hat vermutlich verschiedene Gründen. Carolena Gillies glaubt, dass die Sprünge eine Art Kommunikation sind, denn meist machen mehrere Tiere ähnliche Bewegungen. Oder Kälber machen es den Muttertieren nach und wuchten sich in die Luft. Auch mit dem Schlagen der Brustflossen auf die Wasseroberfläche könnten sie kommunizieren, sagt sie. Möglicherweise kühlen die Tiere aber so zusätzlich ihre Körper ab, glaubt die professionelle Walbeobachterin.

Peter Meyer arbeitet auf Fraser Island als Fotograf und Ranger. (Marie-Chantal Tajdel)

Auch Peter Meyer kennt sich gut mit Flora und Fauna rund um Fraser Island aus. Der Fotograf kennt die schönen Ecken und die wilden Tiere der größten Sandinsel der Welt – und zeigt vieles davon in seiner Galerie: Dingos, die am Strand nach Futter suchen, Grasbäume, die nach einem Waldbrand aus der Asche wachsen oder die mehr als zweihundert Meter hohen Sanddünen. Weil der Fotograf sich gut auskennt und viel über die Natur erzählen kann, arbeitet er auch als Ranger und „Busfahrer“, wie er kokett sagt.

Er fährt Touristen über die sandigen Pisten der Insel, die ab den 1920er Jahren gebaut wurden, um das gefällte Holz an den Anleger zu bringen. Die Fahrt mit dem Rangerbus ist dabei ungefähr so wackelig wie eine Schifffahrt in schwerer See. Auch der Sandstrand der Ostküste wird bei Niedrigwasser zur „Autobahn“, wie Peter Meyer sagt, sowie als Landebahn für Flugzeuge genutzt. Dort rät der Ranger allerdings vom Baden und Schwimmen ab, denn Tigerhaie lauern vor dem Strand. „Aber der Autoverkehr ist gefährlicher als die Haie“, beruhigt er. Und, so sagt er, schließlich gibt es keinen dokumentierten Haiangriff auf Fraser Island.

Wie eine Karussellfahrt: Die Sandpisten der Insel gelten als schwer befahrbar. (Marie-Chantal Tajdel)

Wie alle australischen Ranger neigt Peter Meyer dann und wann zu amüsanten Übertreibungen und veräppelt seine Gäste schon mal. Dann erzählt er von Spinnen, die sich über schlafenden Backpackern abseilen, um nachts deren Speichel zu trinken oder von drop bears, Bären die sich auf ihre ahnungslosen Opfer fallen lassen. Doch wer mit dem gebürtigen Deutschen, der ganz australisch in Brisbane aufgewachsen ist, über Fraser Island fährt und wandert, erfährt jede Menge Wissenswertes. So konnte der Regenwald auf dem sandigen Untergrund nur entstehen, weil verschiedene Pilze im Untergrund eine Symbiose mit den Bäumen eingehen. Neben grazilen Palmen schlingen sich Würgefeigen um uralte Riesenbäume. Außerdem gibt es nur wenige Regenwälder, in denen Königsfarne wachsen. Und der bei Touristen beliebte Lake McKenzie mit seinem weißen Sand und dem tiefblauen Wasser gilt mit seinem niedrigen PH-Wert als Jungbrunnen für Haut und Haare. Dabei ist der Regenwald auch dabei nicht ganz unbeteiligt: Der Regen wäscht die organische Säure der Pflanzen in den traumhaften See.

Die Reise wurde unterstützt von Tourism and Events Queensland.

Zur Sache

Queensland

Klima: Queensland ist von zwei Klimazonen geprägt. Im Süden (Fraser Island) herrscht subtropisches Klima.

Die beste Reisezeit für eine Queensland-Reise ist April bis November. Die Whale-WatchinSaison geht von Juni bis November.

Walbeobachtung: „Remote Fraser Island – Tasman Venture“ fährt während der Saison täglich ab Hervey Bay zur ganztägigen Walbeobachtung. Während der Tour gibt es außerdem die Möglichkeit, die kaum besuchte Westküste von Fraser Island zu entdecken, mit einem Kanu durch die Mangrovenwälder zu gleiten oder schnorcheln zu gehen. Informationen gibt es per E-Mail unter info@tasmanventure.com.au. Auch „Blue Dolphin Marine Tours“ bietet ganztägige Walbeobachtungen ab Hervey Bay an. An Bord des Segelschiffes sind maximal 24 Passagiere zugelassen. Informationen gibt es auf der Webseite bluedolphintours.com.au oder per E-Mail unter info@bluedolphintours.com.au.

Walfotografie: Martin Strmiskas Fotos von den Walen vor Fraser Island erscheinen in der November-Ausgabe des Tauchsportmagazins „Unterwasser“.

Die Beauty Spots Tour auf Fraser Island mit Peter Meyer kann über das Kingfisher Bay Resort gebucht werden. Die Touren mit Peter Meyer sind deutschsprachig. Sie kosten etwa 120 Euro und können unter www.kingfisherbay.com unter dem Reiter „Things to do“, „Beauty Spots 4WD Tour“ gebucht werden.

Zur Einreise nach Australien wird ein Visum benötigt. Das sogenannte „eVisitor“ kann einfach und kostenlos online unter www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651- beantragt werden.

Geld: Währung ist der Australische Dollar (AUD). Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Ein Euro entspricht 1,56 AUD (Stand: September 2018).

Anreise: Ab Bremen gibt es keine Direktflüge. Thai Airways fliegt dreimal täglich ab Frankfurt oder München via Bangkok nach Brisbane. Informationen gibt es im Internet unter www.thaiairways.com.

Unterkunft: Ibis Brisbane Airport, ab 36 Euro pro Person im Doppelzimmer (Direkt-Buchung); Lady Elliot Island Resort, ab 129 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension, buchbar über Best of Travel Group; Oaks Resort and Spa in Hervey Bay, ab 66 Euro pro Person im Doppelzimmer, buchbar über Expedia; King-

fisher Bay Resort auf Fraser Island, ab 62 Euro pro Person im Doppelzimmer, buchbar über FTI.

Strom: Für australische Steckdosen wird ein Adapter mit mindestens zwei flachen Stiften benötigt. Die Spannung beträgt 240 Volt. In Deutschland ist die Spannung mit 230 Volt zwar geringer, ein Stromumspanner ist aber nicht notwendig.

Zeit: In Queensland herrscht Eastern Standard Time (EST). Das bedeutet, dass Reisende zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) neun Stunden sowie im europäischen Sommer acht Stunden hinzurechnen müssen. In Queensland gibt es keine Sommerzeit.

Unterwegs vor Ort: Ob entlang der Küste oder bei einem Abstecher ins Outback: Queensland auf eigene Faust zu bereisen, ist einfach. Die Infrastruktur ist gut. Reisende sollten sich jedoch auf die großen Entfernungen – von Brisbane nach Cairns sind es 1800 Kilometer – und die landesspezifischen Verkehrsregeln – Linksverkehr – einstellen.

Informationen gibt es auf der deutschsprachigen Webseite www.queensland.com sowie bei Tourism and Events Queensland, c/o Global Spot GmbH, Oberbrunner Str. 4, 81475 München, Telefon: 089 / 7 59 69 88 69, oder per E-Mail: germany@queensland.com.