Juan Walker mit einem Krebs, den er auf der Jagd gefangen hat und später zubereitet. (Marie-Chantal Tajdel)

Mossmann Gorge. „Iss grüne Ameisen, wenn Du erkältet bist“, sagt Juan Walker. „Das lindert.“ Natürlich ist das nicht die Antwort, die sich die Schnupfennasen der Gruppe erhofft haben. Sie haben eher an süße Früchte gedacht oder zumindest an bittere Blätter, auf denen man kauen kann, aber nicht an Ameisen. Der Aborigine streift mit einer Gruppe durch den Busch rund um Mossman Gorge im australischen Queensland. Er zwinkert und fügt hinzu: „Grüne Ameisen schmecken gar nicht schlecht, ein wenig nach Zitrone.“

Juan Walker hat eine besondere Beziehung zu den lästigen grünen Insekten. Er sagt: „Wenn es keine grüne Ameisen gäbe, würde es meine Familien nicht geben.“ Denn die Großmutter starb bei der Geburt seiner Mutter. Eine andere Frau säugte das Kind. Um den Milchfluss anzuregen, hat sie grüne Ameisen zerkleinert und auf die Brust gerieben.

Nicht unbedingt Jedermanns Geschmack: grüne Ameisen. (Marie-Chantal Tajdel)

Täglich führt Juan Walker nun also Gäste durch den Busch oder geht mit ihnen fischen. Und er erzählt die Geschichten der Alten. Dazu gehören auch die Erzählungen von den schlechten Tagen, als die Aborigines von den weißen Siedlern gejagt, versklavt und getötet wurden. Der Ureinwohner erzählt von Tanten und Onkeln, die ihren Familien entrissen und in Missionen aufgezogen wurden: „Dafür gibt es bis heute keine Kompensation.“ Er berichtet davon, dass sein Stamm bis in die 1930er Jahre in Camps im Regenwald gelebt hat. Die Alten, Kranken und Schwachen haben im Inneren des Dorfes gelebt, die Kräftigen und Jungen im äußeren Bereich. Die Großeltern haben auf die Kleinen aufgepasst und ihnen immer wieder die selben Geschichten von den Tieren und der Natur erzählt. Später haben sie die Kinder in die Baumkronen geschickt, damit sie dort Ausschau nach den Siedlern halten. Der Ausguck warnte von dort die Gemeinschaft, wenn Weiße mit Gewehren über den Schultern sich näherten.

Genutzt hat es nichts. Juan Walker erzählt, dass sein Vater als 13-jähriger Junge versklavt wurde und fortan Bäume fällen und in den Zuckerrohrfeldern arbeiten musste. Auch dafür hat er nie eine Entschädigung bekommen.

Erst 2008 entschuldigte sich die australische Regierung bei den Aborigines für das Unrecht, das den Ureinwohnern angetan wurde. Aber in der Verfassung werden sie immer noch nicht als „first people“ – als erstes Volk Australiens – anerkannt, bedauert Juan Walker. „Es ist unser Ziel, dass sie uns als gleichwertig anerkennen“, sagt er.

Die Verfolgung hat Juan Walker selbst nicht erlebt. Er und seine Geschwister gehören zu denen, die sich aus dem Teufelskreis vieler Aborigines aus Frustration, Entfremdung und Kulturlosigkeit befreit haben. Doch er sieht auch die, die es nicht schaffen und die Alten, die viel zu früh sterben. Im Nationalpark in Mossman Gorge hat die Regierung mittlerweile einige neue Häuser errichtet. Etwa 130 Aborigines leben dort wieder. Ende der 1960er Jahre musste der Stamm den Wald verlassen und wurde umgesiedelt, weil Holzfäller die wertvollen Bäume schlugen. Direkt neben den neuen Häuser gibt es nun sogar ein Gesundheitszentrum. Denn viele „pure bloods“ – reinblütige Aborigines – sterben jung, berichtet der Gästeführer. Sie erkranken an Diabetes. „Ihre Körper sind dafür gemacht, jeglichen Zucker aufzunehmen. Mit der Zuckerschwemme in der westlichen Gesellschaft nehmen ihre Körper zu viel Zucker auf.“

Juan Walker lebt in der modernen, westlichen Welt und in der Kultur und der Traditionen der Aborigines. So geht er auch heute noch so fischen wie seine Vorfahren: mit einem Speer in der Hand. „Angeln ist doch langweilig“, sagt er grinsend. Der Vorteil des Speerfischens: Wenn man’s kann, fängt man eigentlich immer etwas. Man brauche nur etwas Erfahrung, sagt er.

Deshalb ermahnt der 38-Jährige nun auch die Jagdanfänger, nicht zu nah an die Felsen im Wasser zu gehen, denn dort lauert der giftige Steinfisch. Also machen alle einen großen Bogen um die großen Steine und schwärmen in der flachen Lagune aus. Juan Walker hat zuvor erklärt, worauf seine Gäste achten müssen, wenn sie „mud crabs“ fangen wollen. Die Krebse verstecken sich oft im Schlick und werfen dabei kleine Hügel auf. Mit der Speerspitze sticht der Jäger leicht in die Erhebung. Ist ein Krebs darunter, buddelt er sich aus, und versucht zu fliehen. Aber nur Walker ist erfolgreich bei der Jagd. Er fängt einen veritablen Krebs, der anschließend auf einem kleinen Feuer am Strand geröstet und dann verzehrt wird. „Alles, was wir jagen, essen wir auch“, sagt der Aborigine.

Fürs Feuermachen holt er einige trockene Blätter und Äste aus dem Gebüsch und zeigt, wie man es mit einem Stock entzünden kann: „Ich weiß mir aber hiermit zu helfen“, sagt er und hält grinsend ein Feuerzeug in die Höhe. Sein Cousin sei ein Meister im Feuermachen, erzählt Juan Walker. „Ich habe es mal in einer Minute und 40 Sekunden geschafft, hatte danach aber auch fünf Blasen an den Händen“.

Juan Walker weiß die Annehmlichkeiten der Zivilisation zu schätzen. Ihm sind die alten Geschichten und traditionellen Lebensweisen trotzdem wichtig. Deshalb will er sie erhalten und weitergeben. Viel hat er von seinem Großvater gelernt. Der hat ihm immer und immer wieder die selben Geschichten erzählt. So zum Beispiel auch, wie die beiden Inseln vor Wanga Beach entstanden sind: Ein Dingo verfolgte die Jäger. Die wollten ihn vertreiben, weil er die Fische verschreckte. Ein Jäger warf eine Axt nach dem Wildhund und hieb ihm damit den Schwanz ab. So sind die kleinere (der Schwanz) und die größere Insel (der Körper) entstanden. Seine Großmutter habe ihm auch erzählt, dass der Dingo ins Wasser gepinkelt habe. Deshalb sei es so warm. „Sie wollte uns so davon abhalten, das Meerwasser zu trinken – was übrigens geklappt hat“, erzählt er grinsend.

Auch von Mossman Gorge, dem Regenwald in dem sein Stamm zu Hause ist, erzählt Juan Walker ganz ähnliche Geschichten. Immer spielen Tiere und die Natur eine wichtige Rolle in den Entstehungsgeschichten. „Wir sind für die Region, in der wir leben, verantwortlich“, sagt er. Deswegen habe es in früheren Zeiten zwischen den Aboriginestämmen selten größere Auseinandersetzungen um Land oder Ressourcen gegeben. Regelmäßig fanden große Treffen mit Hunderten Menschen benachbarter Stämme statt. Dort wurden etwa Hochzeiten vereinbart, denn Männer und Frauen haben nicht innerhalb des eigenen Stammes geheiratet. Dort wurde gesungen, getanzt und es wurden Materialien oder Waffen getauscht. So haben die Stämme aus dem Landesinneren etwa hartes Holz gegen farbige Steine aus dem Meer getauscht. Denn die haben sie nicht nur zur Höhlenmalerei genutzt, sondern auch zu medizinischen Zwecken. So nagten etwa schwangere Frauen an den Steinen: In den roten ist Eisen enthalten, in den grünen Magnesium und in den gelben Kalzium.

Kuku Yalanji, der Stamm von Juan Walker, gehörte früher zu den sesshaften Stämmen an der Küste von Queensland. Dort gab es immer genug Nahrung, genug Wasser und ausreichend Materialien für den Hausbau oder die Jagd. „Die Stämme in den Wüsten haben aber als Nomaden gelebt, weil sie Wasser suchen mussten“, sagt er. Diese Stämme haben sich dann mit Rauchzeichen verständigt. „Das haben wir im Regenwald nicht gemacht, wir haben die anderen gesucht“, erzählt er.

Um andere auf sich aufmerksam zu machen, dient etwa eine harte Nuss mit einem Loch in der Mitte. Walker zeigt sie seinen Gästen am Rande einer Straße im Nationalpark von Mossman Gorge. „Mein Großvater hat immer gesagt, die soll ich als Pfeife nutzen, falls ich einmal verloren gehe. Ich bin aber nie verloren gegangen“, sagt er, und blast tüchtig in die Nuss. Der Pfiff schrillt ohrenbetäubend durch den Regenwald.

Eine Schlingfeige windet sich im Urwald um einen riesigen Baum. Im Laufe der Jahre wird sie ihn erdrücken. (Marie-Chantal Tajdel)

Nach einigen Metern auf der Straße biegt Juan Walker urplötzlich in den Busch ab. Äste hängen über dem schmalen Fußweg, Lianen winden sich von Baum zu Baum. Dann bleibt er stehen und fragt, ob jemand Kopfschmerzen habe. Er geht um einen mächtigen Baum und ritzt mit seinem Messer in die Rinde. „Die weiße Flüssigkeit wirkt wie Aspirin“, verspricht er. Die „milky pine“ stoppe außerdem Blutungen, denn die Flüssigkeit verklebe Wunden, sagt er. Vom Black Wattle Tree pflückt er die Früchte und demonstriert im Wasserlauf in der Schlucht, dass man mit ihnen seine Hände wie mit Seife waschen kann. Die Frucht schäumt bei Wasserkontakt sogar.

Nur einige Meter weiter schneidet er den dünnen Trieb eines Palmstammes ab. „Darin ist Wasser“, sagt er. Die Palme solle man sich auch merken, sagt er, wenn man mal im Busch schlafen müsse. Dann könne man die Palmwedel auf dem Boden ausbreiten und als eine dünne Matratze nutzen. Denn die Blätter halten die Blutegel ab. Kurz darauf deutet er auf einen Blätterhügel hinter einigen Büschen. „Wenn die Mücken kommen, legen die Buschhühner dort ihre Eier ab“, sagt er. Das ist auch wichtig zu wissen, falls man Hunger habe.

Noch sind die Mücken aber nicht da. Erst im November fallen sie über die Regenwälder, die Tiere und die Menschen her. Dann tauchen auch die gefährlichen Würfelquallen auf. Und dann patrouillieren auch die Salzwasserkrokodile vor den Stränden. „Die schnappen sich jedes Jahr einige Hunde“, sagt Juan Walker.

Er geht weiter und erzählt, dass der Urwald von Daintree der älteste Regenwald der Welt sei. Er soll zwischen 65 und 110 Millionen Jahre alt sein. Zeuge dieses Alters ist eine Pflanze mit dem wenig schmeichelhaften Namen Idiotenbaum. Wissenschaftler haben Fossilien dieses blühenden Baumes gefunden. Noch heute wächst er – eher durch einen Zufall – im Daintree Regenwald. Der Baum galt jahrhundertelang als ausgestorben. Doch plötzlich war er wieder da. Die Forscher fanden schließlich heraus, dass wilde Kühe fossile Samen des Idiotenbaumes gefressen und wieder ausgeschieden hatten. Essen allerdings Menschen die Samen des Idiotenbaumes, werde deren Gehirn angegriffen, sagt Walker. Deshalb der Name. Überhaupt gelten 70 Prozent der Pflanzen im australischen Regenwald als giftig, erzählt er. Die Frauen der Aborigines verstehen sich deshalb seither darauf, die Pflanzen und ihre Samen zu entgiften.

Ein Kasuar im Zoo. (Marie-Chantal Tajdel)

Auf Ungenießbares haben sich auch Kasuare, urzeitlich anmutende Laufvögel, spezialisiert. Sie fressen die Früchte eines Busches, der Kasuarpflaume, und helfen der Pflanze so beim Überleben. Allerdings ist der Kasuar vom Aussterben bedroht. In Australien soll es nur noch 1200 Exemplare geben. „Stirbt der Kasuar aus, stirbt auch die Kasuarpflaume“, sagt Juan Walker. Im Regenwald bedingt sich eben alles gegenseitig. Die Überlebenschance der Pflanze betrage ohne den Vogel 30 Prozent, mit seiner Hilfe 90 Prozent, sagt er. Denn der Vogel frisst zunächst die Frucht und dann herumliegende Steine. In seinem Magen werden die Früchte so zermahlen und keimfähig wieder ausgeschieden.

Direkt an dem Pfad entdeckt Juan Walker eine gebogene Baumwurzel. „Daraus machen wir Boomerangs“, sagt er. Die Aborigines im Regenwald hätten vier unterschiedliche Boomerangs als Jagdwaffen. Die Großen, die so lang wie Bögen sind, kommen nicht zurück. Damit werden Wallabies oder Truthähne gejagt. Mit den kleinen Boomerangs, die zum Jäger zurückkommen, werden Vögel gejagt. „Natürlich“, sagt er, „die Chance, einen Vogel zu treffen, ist gering.“ Er nutze allerdings keine Boomerangs, fügt Walker hinzu und lacht. „Ich habe ein Gewehr.“ Wenn man nicht zu streng ist, lassen sich Moderne und Traditionen eben doch gut miteinander mischen.

Die Reise wurde unterstützt von Tourism and Events Queensland.

Zur Sache

Queensland erleben

Klima: Queensland ist von zwei Klimazonen geprägt. Im Norden herrscht tropisches Klima.

Die beste Reisezeit für eine Queensland-Tour ist von April bis November.

Zur Einreise nach Australien wird ein Visum benötigt. Das sogenannte „eVisitor“ kann einfach und kostenlos online unter www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651- beantragt werden.

Geld: Währung ist der Australische Dollar (AUD). Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Ein Euro entspricht 1,61 AUD (Stand: 7. Januar 2019).

Anreise: Ab Bremen gibt es keine Direktflüge. Thai Airways fliegt dreimal täglich ab Frankfurt oder München via Bangkok nach Brisbane. Informationen gibt unter www.thaiairways.com.

Unterkunft: Thala Beach Nature Reserve bei Port Douglas, ab 119 Euro pro Person im Doppelzimmer, buchbar über Tui; Peppers Beach Club and Spa in Palm Cove, ab 104 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Frühstück, buchbar über Meiers Weltreisen.

Juan Walker bietet unterschiedliche Regenwald-Touren an. Weitere Informationen unter www.walkaboutadventures.com.au.

Strom: Für australische Steckdosen wird ein Adapter mit mindestens zwei flachen Stiften benötigt. Die Spannung beträgt 240 Volt. In Deutschland ist die Spannung mit 230 Volt zwar geringer, ein Stromumspanner ist aber nicht notwendig.

Zeit: In Queensland herrscht Eastern Standard Time (EST). Das bedeutet, dass Reisende zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) neun Stunden sowie im europäischen Sommer acht Stunden hinzurechnen müssen. In Queensland gibt es keine Sommerzeit.

Unterwegs vor Ort: Ob entlang der Küste oder bei einem Abstecher ins Outback: Queensland auf eigene Faust zu bereisen, ist einfach. Die Infrastruktur ist gut. Reisende sollten sich jedoch auf die großen Entfernungen – von Brisbane nach Cairns sind es 1800 Kilometer – und die landesspezifischen Verkehrsregeln – Linksverkehr – einstellen.

Informationen gibt es auf der deutschsprachigen Webseite www.queensland.com sowie bei Tourism and Events Queensland, c/o Global Spot GmbH, Oberbrunner Str. 4, 81475 München, Telefon: 089 / 7 59 69 88 69 oder per E-Mail: germany@queensland.com.