Waldbaden bedeutet, dass man langsam durch das Grün schlendert, immer mal wieder stehen bleibt und den Wald dabei mit allen Sinnen genießt. (Olympiaregion Seefeld)

Es riecht nach feuchter Erde, Moos und Harz. Der Wind raschelt durch die Blätter, die Vögel zwitschern, Lichtstrahlen tänzeln im Unterholz. Der Mensch suchte schon immer die Nähe zum Wald – das wird in Corona-Zeiten sogar noch deutlicher: als Spaziergänger, Wanderer, Jogger, Radfahrer, Gassigeher – jeder profitiert in seiner eigenen Geschwindigkeit von der frischen Luft und der beruhigenden Stille des Waldes. Hinzu kommt nun eine neue Spezies: die Waldbader. Was sich nach einem erfrischenden Bad im Wasser anhört, ist vielmehr das sinnliche Erleben des Waldes und seiner Umweltreize: Licht, Farben, Gerüche und Geräusche. „Baden in der Waldluft“ oder „Einatmen der Waldatmosphäre“ – so in etwa lautet die sinngemäße Übersetzung des japanischen „Shinrin Yoku“, bei uns schlicht Waldbaden genannt.

Waldwellness als Krebsvorsorge

Das Ziel ist, die Natur so passiv wie möglich auf alle Sinne wirken zu lassen, ruhig und tief zu atmen, sich achtsam zu bewegen und aufmerksam zu beobachten. Dass frische Waldluft die Stresshormone Cortisol und Adrenalin senkt, ist schon lange bekannt. Viele Waldtherapeuten nutzen diese Wirkung bei Menschen mit Burn-out oder Depressionen. So wie Professor Iwao Uehara von der Universität

Tokio, der seine Burn-out-Patienten gefällte Bäume schleppen und nur das essen und trinken lässt, was der Wald so hergibt. „Der Unterschied zu einem normalen Spaziergang im Wald ist, dass man beim Spazieren gehen meist schneller unterwegs ist und ein Ziel vor Augen hat“, erläutert er. Dadurch bleibe vieles unbemerkt. Bei einem einstündigen Spaziergang legt man etwa vier Kilometer zurück, beim Waldbaden hingegen sind es insgesamt nur ein Zehntel davon. Man bewegt sich langsam, legt hier und da eine Pause ein und beobachtet die Natur aus der Nähe – ohne seine Gedanken auf ein konkretes Ziel zu richten.

Der positive Effekt des Waldbades ist keineswegs Aberglaube, sondern wissenschaftlich belegt. In Japan, wo Waldbaden nicht nur eine Tradition, sondern seit den 1980er-Jahren eine anerkannte Heilmethode ist, wird die Erforschung der Waldmedizin sogar staatlich gefördert.

Eine Wissenschaft für sich

Im Zuge dessen wurde 2007 die International Society of Nature and Forest Medicine gegründet. Japanische Wissenschaftler untersuchten in jahrelangen Studien die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes – allen voran Professor Qing Li von der Nippon Medical School in Tokio. Er ist eine Koryphäe der Waldmedizin, so etwas wie der internationale Oberwaldbademeister, und fand heraus, dass Waldluft einen großen Einfluss auf die menschlichen Abwehrkräfte hat. Wer einen Tag im Wald verbringt, hat Qing Li zufolge sieben Tage lang deutlich mehr natürliche Killerzellen im Blut. Offiziell veröffentlichte statistische Gesundheitsdaten aus Japan belegen sogar, dass in Waldgebieten lebende Menschen signifikant seltener an Krebs sterben als in unbewaldeten Gebieten.

Aufgrund seiner positiven Effekte auf Stimmung, Stress und Immunsystem, wird „Shinrin Yoku“ mittlerweile auch in Europa praktiziert – meist jedoch in abgeschwächter Form. Hierzulande wird das japanische Naturheilverfahren nicht als Medizin, sondern vielmehr als entschleunigendes Freizeit- und Wellnesserlebnis angesehen. Tatsächlich gibt es in vielen Regionen Deutschlands und Österreichs zahlreiche Waldbadenangebote, die der reizüberfluteten Gesellschaft dabei helfen sollen, die Batterien wieder aufzuladen.

Auch in Seefeld wird Waldbaden großgeschrieben. So beschaulich die kleine Tiroler Gemeinde auf den ersten Blick wirken mag, in Sachen Waldwellness gehört sie zu den besten Adressen Österreichs. Dahinter steckt Naturcoach Verena Hiltpolt, die den Shinrin-Yoku-Trend als erste im Tiroler Raum umgesetzt hat. Fernab der städtischen (Umwelt-)Belastung führt sie durch die idyllischen Nadel- und Mischwälder der Olympiaregion und lässt ihre Teilnehmer die heilsame Waldluft bewusst einatmen. Ein Mischwald beruhige den Geist noch mehr als ein Nadelwald, erläutert sie. Besonders im Sommer spende sein Blätterdach mehr Schatten und erzeuge dadurch ein angenehmeres Klima.

Alles nur Esoterik?

„Wer allerdings glaubt, dass es beim Waldbaden nur darum geht, durch den Wald zu laufen und Bäume zu umarmen, liegt falsch“, sagt Hiltpolt. So esoterisch angehaucht sei die japanische Gesundheitsvorsorge definitiv nicht. Deswegen sollte man vorsichtig sein und die zahlreichen Waldbadenangebote vom Wildwuchs spiritueller Sinnesreisen abgrenzen. Vor allem, weil sich die wohltuende Wirkung und das Gesundheitspotenzial des Waldes auch ganz ohne Kurse erleben und nutzen lassen.

Dass der Wald dem Menschen guttut, steht außer Frage. Biophilia nannte das in den 1980er-Jahren der Evolutionsbiologe Edward O. Wilson. Er meinte damit unsere Liebe zu allem Lebendigen. Wir seien genetisch dazu bestimmt, die Natur zu lieben. Wer also lieber auf eigene Faust in den Wald loszieht, sollte dies unbedingt tun – ganz langsam, achtsam und bewusst.

