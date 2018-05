Kreuzfahrten

Hapag-Lloyd Cruises soll weiteres Expeditionsschiff erhalten

Mit dem Kreuzfahrtschiff auf Expedition in entlegene Regionen: Der Markt für Expeditionskreuzfahrten boomt. Hapag-Lloyd Cruises will deshalb 2021 ein drittes Schiff für Touren dieser Art in den Dienst stellen.