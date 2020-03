Stausee Hohe Salve in Tirol. (Patricia Brandt)

Auf dem E-Mountainbike und mit zwei Kindern durch die Kitzbüheler Alpen fahren. Das ist der Plan. Zugegeben, das kann Flachländern schon vor Reisebeginn den Schweiß auf die Stirn treiben: Zumal, wenn sich das jüngste Familienmitglied auf Downhill-Fahrten mit kühnen Sprüngen über steile Felsen freut. In der Praxis kommt es dann ein wenig anders.

„Griaß-eich. I bin Sabine“, sagt eine Frau in einer knallblauen, wattierten Jacke und streckt uns die Hand entgegen. Sofort schiebt sie hinterher: „In Tirol seima oanfoch per Du‘.“ Die 47-jährige Sabine Achrainer ist Fahrrad-Guide, Bergwanderführerin und Fitnesstrainerin in einer Person. Sie erwartet uns an der Fahrradverleihstation beim Sessellift Gaisberg in Kirchberg. Als Erstes will sie wissen: „Hoabt’s ihr koane Handschua?“ Schließlich ginge es auf den Berg Hohe Salve. Und dort oben könne es empfindlich kalt sein. Selbst, wenn im Tal wie an diesem Tag die Sonne scheint. Also erst mal zurück ins Hotel.

Sabine Achrainer, Fahrrad-Guide und Bergführerin, fährt mit Gästen hoch auf die Hohe Salve, die als schönster Aussichtsberg Tirols gilt. (Patricia Brandt)

„Stellt mal die Räder auf Eco“, empfiehlt Sabine. „Eco“ ist ein Unterstützungsgrad des Hilfsmotors. Bei dieser Schalterstellung bekommt der Fahrer zwar nicht so viel elektrischen Rückenwind, hat dafür aber eine größere Reichweite. Unsere Kinder prüfen die ersten 30 Minuten mehrfach, ob ihr Akku noch hält. Er hält. Anders als die Fahrradkette am Rad unserer Tochter: Gleich, nachdem wir Kirchberg mit seinen kleinen Geschäften und blumengeschmückten Häusern hinter uns lassen, springt sie ab. Das Problem lässt sich aber zügig beheben. Kurze Zeit später hören wir Kuhglocken. Sabine hat mit Rücksicht auf unsere Kinder extra eine kaum befahrene Straße zum Berg gewählt, und tatsächlich kommt uns nur einmal ein Trecker entgegen.

Die schönste Aussicht Tirols

Die 1828 Meter Hohe Salve gilt als der schönste Aussichtsberg Tirols. Die Region Brixen, Westendorf und Kirchberg hat jedoch viele Gipfelerlebnisse zu bieten. Die Kitzbüheler Alpen locken im Winter vor allem Skifahrer und Schneegeher. In der Ferne leuchten auf den Graswiesen weiße Flecken: Snowfarming. „Der Schnee im Winter wird für die nächste Skisaison vorfabriziert”, erzählt Tourismusexpertin Bettina Hechenberger vom Tourismusverband Kitzbüheler Alpen. Dafür werde der verbleibende Schnee am letzten Betriebstag auf einen riesigen Schneehaufen zusammengetragen und isoliert. Doch der Trend gehe eindeutig zu Aktivitäten abseits der Pisten. „Wir sind kein Gletscher-Ski-Gebiet.“

E-Bikes und neuerdings auch E-Mountainbikes liefen der Skiausrüstung den Rang ab. Mit den E-Mountainbikes kommen auch Touristen zu Aussichtspunkten, die nicht gut zu Fuß unterwegs sind. „Und wir haben das Glück, mitten in den Kitzbüheler Alpen eine riesige Hüttendichte zu haben, sodass man Hütten-Hopping machen kann“, sagt Bettina Hechenberger. Während man in Kitzbühl auch schon mal Champagner und Austern auf der Hütte schlürft, gibt es in den Hütten der Nachbardörfer eher bodenständige Kost. Bettina Hechenberger, selbst im 5000-Einwohner-Dorf Kirchberg geboren, empfiehlt „Tiroler Gröstl“: „Das sind gekochte Kartoffeln mit Speck. Früher war das ein Arme-Leute-Essen, heute ist es eine Spezialität.“

Das Paradies in den Hütten

Einige Hütten sind auch für Familien mit Kindern gut zu Fuß zu erreichen. Wie die

Labalm am großen Rettenstein, die ab dem Parkplatz Ebenau im Ort Auschau ausgeschildert ist. Die reine Gehzeit der Labalm-Runde beträgt drei Stunden. Dank eines Interneteintrags kommen auch Menschen herauf gestiefelt, die genau wissen, was sie wollen: das Knödeltrio. Die Knödel mit Spinat, Käse und Speck gehörten zu den meist verkauften Speisen auf der Alm, erzählt Wirt Harald Klingsbigl, der Lederhose und ein kariertes Hemd trägt, beim Plausch auf seiner Panoramaterrasse. Er hat sich der Verarbeitung vorwiegend regionaler Produkte verschrieben. „Im Sommer haben wir Tiroler Bachforellen“, sagt der 62-Jährige. Und im Herbst gehe er im Wald Pfifferlinge und Steinpilze für sein „Schwammerl Gulasch“ sammeln.

Harald Klingsbigl mit Frau Johanna, Tochter Christiane und dessen Ehemann Patrick vor der Labalm am Großen Rettenstein. (Patricia Brandt)

Klingsbigl hat die vergangenen 40 Sommer oben in den Bergen verbracht. Seine Töchter Daniela und Christiane sind auf der Labalm aufgewachsen. Für ihn gebe es nichts Schöneres, als von Vogelstimmen geweckt zu werden und dann zuzusehen, wie sich der Nebel von den Bergspitzen löst: „Hier schläft man wie bei Peter und Heidi.“ Die Labalm bietet Platz für 17 Gäste. „Hierher kommen viele, die Ruhe suchen, aber auch Gruppen, die feiern wollen.“ Ein paar Gäste trinken an diesem späten Vormittag wie wir perlende Holunderschorle auf der Terrasse und genießen die Aussicht auf einer Seehöhe von 1264 Metern: Wir können Bayern sehen!

Mit dem Bogen auf Schaumstoff schießen

Wie die Labalm-Runde ist übrigens auch Kirchbergs Bogensporthalle am Sportplatzweg ein Insidertipp. In der Halle dürfen sich Touristen das ganze Jahr wie Robin Hood fühlen: Mit Tieren aus einem Schaumstoffgemisch und ein paar Bäumen hat Georg Baumann eine Landschaft nachempfunden.

Zurück auf die Hohe Salve. Die Sorge, die Kinder könnten von steilen Bergklippen stürzen, erweisen sich als auf der breiten Straße unbegründet. Wir lassen uns treiben, stoppen mal hier, mal dort und genießen den Blick auf die umliegenden Dreitausender. Sabine sagt, sie genieße es, ihre Heimat durch die Augen von Urlaubern wahrzunehmen. Eine besonders gute Zeit zum Radeln, findet sie, sei der Herbst. Die Gewittergefahr sei nicht mehr so groß, und es sei auch nicht mehr so heiß wie im Sommer. Etwas körperlichen Einsatz erfordert nämlich auch ein E-Bike. Selbst, wenn man die höchste Stufe des Hilfsmotors einstellt.

Mit den herkömmlichen E-Bikes habe es am Anfang einige Unfälle gegeben, erzählt unser Guide. Aber die E-Mountainbikes mit ihren dicken Reifen hätten das Unfallrisiko minimiert. Brenzlig könne es später auf dem Rückweg ins Tal werden: „Zurück foar i voa.“ Wir sollen dann beide Hände an beiden Bremsen haben.

Ohne Hilfsmotor in die Berge

Die Tirolerin nimmt die Berge ohne Hilfsmotor. Sie ist in Westendorf im Tal aufgewachsen und wohnt seit vielen Jahren auf der Salve. Ihr Zuhause ist das Holzhaus am nächsten Berghang. Dazu gehören Mann, Kind und 15 Kühe. Sie sei eigentlich die Troadstadl-Sabine: Auf dem Berg spricht man sich heute noch mit dem Hofnamen an. Der Zusammenhalt sei groß: „Wenn einer heiratet, dann wird der ganze Berg eingeladen.“

Sabine liebt es, Urlauber durch die Kitzbüheler Alpen zu führen und ihre Heimat durch deren Augen wahrzunehmen. Immer sei mindestens ein Gast dabei, der am Gipfel ausrufe: „Dass ich das Mal sehe, hätte ich mir nie träumen lassen!“ Für sie sei das jedes Mal ein wunderschöner Moment.

Haben sich dem Bogensport verschrieben: Wolfgang (links) und Georg Baumann. (Patricia Brandt)

Wir sitzen mehr als zwei Stunden im Sattel, als die befestigte Straße zum Sandweg wird und es steil bergan geht. Wir strampeln und schwitzen, und dann bleibt uns vor Staunen der Mund offenstehen: ein Speichersee. Tiefblau. Dahinter schneebedeckte Berggipfel.

Nicht nur zu Ostern: Ausgebüxte Hasen

Auf der Wiese rund um den See tollen Kinder. Sie gehören zur benachbarten Alpenschule und versuchen, die ausgebüxten Hasen der Örgen-Liesl zu fangen. Sabines Nachbarin gehört zum Hof Örgwies und heißt eigentlich Lisbeth Schroll. In der Hütte am Stausee verköstigt sie die Landschulkinder und hungrige Bergsteiger. Unter einem blauen Himmel serviert sie eine typische Tiroler Jause mit selbst gebackenem Brot und würzigem Käse.

Als wir die Räder in Kirchberg abgegeben und uns von Sabine verabschiedet haben, fahren wir mit dem Sessellift auf den Gaisberg hinauf. Vor uns sitzt ein junger Mann, an einem Haken hängt sein Mountainbike. Oben angekommen, sehen wir das Schild zur Downhill-Strecke. Ein enger Sandweg, der kurvenreich und steil nach unten geht. Der Gaisberg-Trail soll alles bieten, was man sich als Downhiller wünschen kann: viel Speed und Jumps auf mehr als zwei Kilometern Länge. Wir nehmen uns vor, da hinunter zu sausen. Nächstes Mal.

Zur Sache

Kitzbüheler Alpen

Die Kitzbüheler Alpen – das sind die vier Ferienregionen Hohe Salve, Brixental, St. Johann in Tirol und Pillerseetal rund um Kitzbühel mit 20 Orten.

Aktivitäten: Eine Stärke der Destination liegt in ihrem großen Angebot für Familien und Sportbegeisterte. Es gibt 2500 Kilometer Wanderwege und 1000 Kilometer für Radfahrer.

Anreise: mit dem Auto über die A 9 Richtung Salzburg/Innsbruck. Kirchberg verfügt über einen Bahnhof. Gästekarteninhaber haben freie Fahrt mit Zugverbindungen und S-Bahnen auf der Strecke von Wörgl bis Hochfilzen.

Weitere Informationen: Kitzbüheler Alpen Marketing in Tirol, Telefon: 00 43 / 5 75 07, E-Mail: info@kitzalps.com