Podgorica. In Montenegro wurde die zweite von vier geplanten Panoramastraßen fertiggestellt. Der etwa 80 Kilometer lange „Durmitor-Ring“ umrundet das gleichnamige Gebirge im Norden des Landes. Touristen können entlang der Route die tiefste Schlucht Europas und die höchsten Gipfel des Landes entdecken. Die neu ausgeschilderte Strecke führt durch den Nationalpark Durmitor, Teil des Unesco-Weltnaturerbes, und den Naturpark Piva. Sie streift die Tara-Schlucht, die tiefste Schlucht Europas, und den höchsten Berg innerhalb Montenegros, den 2523 Meter hohen Bobotov Kuk.

Mit einer Fläche, die knapp so groß wie Schleswig-Holstein ist, überrascht Montenegro mit landschaftlicher Vielfalt und wilder Natur. Insbesondere das gebirgige Hinterland ist für viele Urlauber, die ihren Aufenthalt an den Stränden der Adria verbringen, noch weitgehend unbekannt. Die Panoramastraßen richten sich an Touristen, die Montenegro auf eigene Faust erkunden wollen. Die Ausschilderung der verbleibenden Routen soll bis 2020 erfolgen. Dann werden die Panoramastraßen zusammengenommen eine Länge von mehr als zweitausend Kilometern erreichen.

Weitere Informationen

Informationen zu allen Panoramastraßen gibt es unter www.montenegro.travel.