Herr Kaminer, Ihr Buch „Die Kreuzfahrer“ ist im August erschienen. Sie erzählen darin von Ihren Erlebnissen auf Kreuzfahrtschiffen. Wann haben Sie die erste Kreuzfahrt gemacht?

Wladimir Kaminer: Vor zwei Jahren bin ich von Aida als Vorleser engagiert worden.

Im Gegenteil. Eine Kreuzfahrt ist eine Herausforderung. Das ist die Spitze des Massentourismus’, man wird abgefertigt und als Soziopath würde man sicherlich Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn man sich auf eine Kreuzfahrt einlässt, dann hat man große Vorteile. Denn man lernt Menschen kennen, die man sonst nicht kennenlernen würde. Zu meinen Lesungen auf dem Festland kommen eher literaturaffine Menschen, aber auf dem Schiff kommen Menschen, die sonst nie dorthin gehen würden. Das ist bereichernd und manchmal witzig. Einmal war ein Friedhofsgärtner aus Fulda bei einer Lesung an Bord. Er hat mir mit großem Interesse gelauscht. Das dachte ich zumindest. Später hatte ich mich mit seiner Frau unterhalten, und die hat mir erzählt, dass ihr Mann taubstumm ist. Wahrscheinlich konnte er aber von meinen Lippen lesen.

Die Reederei hatte mich beim ersten Mal damit geködert, dass sie gesagt hat, dass ich nur drei kurze Auftritte habe. Aber egal wie kurz, die Auftritte sind, in Wahrheit ist es so, als hätte man eine 14-tägige Lesung. Auf dem Festland gehen die Leute nach der Veranstaltung nach Hause, aber auf dem Schiff ist man eine Geisel des Ozeans.

Noch schlimmer! Der Veranstalter organisiert einen Büchertisch mit vielen Büchern von mir. Und irgendwann ist es so, dass ich auf allen Decks Alte und Junge, Männer und Frauen treffe, die meine Bücher unterm Arm haben oder lesen. Ich bin sozusagen aufgelöst im eigenen Werk.

Ich liege nicht in der Sonne. Ich bin ein Mensch der Bewegung. Und auf einem Schiff hat man gar keine andere Wahl, man schaut überall aufs Meer.

Ja, ich habe einmal in der Karibik die Russendisko gemacht. Die Leute waren so begeistert, dass sie fast von Bord gesprungen sind.

Alle Ziele haben einen schlechten Ruf. In Barcelona kampieren die Flüchtlinge am Hafen, in Antalya mussten wir wegen der Ungeziefer drei Tage die Fenster geschlossen halten, in Madagaskar herrscht die Pest und in Amerika gibt es einen Hurrikan. Die begehrteste Route ist deshalb vermutlich eine 20-tägige Atlantiküberquerung.

Ich habe stets ein Interesse an der Fortsetzung des Gesprächs. Menschen sehen und registrieren alles. Am besten versteht man im Austausch mit anderen, was in der Welt passiert.

Die Sicht der Kreuzfahrer ist die Ohnmacht. Die Welt ist nicht mehr zu retten. Und wenn Sie schon nicht mehr zu retten ist, dann feiern wir eben zusammen.

Im Buch schreiben Sie davon, dass Sie

Putin-Schokolade an Bord verteilen. Was ist das?

Die Schokolade ist ein Kunstprojekt von jungen Leuten. Ich habe sie in einem Souvenir-Shop in St. Petersburg gekauft. Es gab den bitteren Putin, den süßen und einen mit Nüssen.

Nein, und um ehrlich zu sein, habe ich sie den jungen Leuten nur aus Mitleid abgekauft.

Ich glaube nicht. Alkohol ist doch eher ein Beschleuniger oder Verstärker. Hat man schlechte Laune oder ist böse, dann sorgt Alkohol dafür, dass man noch schlechter drauf ist. Und natürlich umgekehrt, wenn man fröhlich ist, wird man lustiger. Und wenn man seekrank ist, macht Alkohol einen vermutlich noch seekranker.

Bei den Russen sind sie eher nicht beliebt. Die machen am liebsten dort Urlaub, wo es knallt.

Ich meinte das konkret. Als in Ägypten Unruhen waren, sind die Russen dorthin gefahren. Oder sie sind nach Georgien gereist, als dort Krieg war. Manchmal denke ich, meine Landsleute verwechseln Urlaub mit Krieg.

Die waren noch nie mit. Vielleicht später mal. Meine Tochter ist eher links eingestellt und hält Kreuzfahrten für einen Rülps des Kapitalismus. Die würde sicher nicht mitfahren. Aber mein Sohn ist das Gegenteil, ihm könnte eine Kombination aus Essen und Fitness sicherlich gefallen.

Im Februar fahre ich mit dem neuesten Schiff der Aida-Flotte mit, der Aida Nova. Die Route ist allerdings nicht so spektakulär. Ich glaube, es geht zu den kanarischen Inseln. Der Trend in der Kreuzfahrtbranche geht dahin, dass die Schiffe immer größer und bombastischer werden, die Routen dagegen zunehmend gleichgültig.

Zur Person

Wladimir Kaminer (51)

ist vielen Lesern von seinem Erstling „Russendisko“ bekannt. Das Buch wurde mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle verfilmt. Kaminer wurde in Moskau geboren und lebt seit 1990 mit seiner Frau in Berlin.

Zur Sache

Das Buch und die Lesung

Wladimir Kaminers Buch „Die Kreuzfahrer“ ist im August im Verlag Wunderraum (Random House ) erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 20 Euro.

Lesung in Bremen: Wladimir Kaminer liest am Donnerstag,

27. Dezember, um 19.30 Uhr aus seinem Buch „Die Kreuzfahrer“ im Schlachthof, Findorffstraße 51d. Tickets kosten im Vorverkauf 19,70 Euro und sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.