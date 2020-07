In Grönland dominieren längst nicht nur Eis und Schnee. Die Häuser in Westgrönland sorgen für Farbtupfer. (Reinhard Pantke)

Das Coronavirus hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Grönland soll mittlerweile eine der wenigen coronafreien Zonen sein. Können Sie etwas über die Entwicklung des Coronavirus’ in Ihrem Land sowie über die aktuelle Situation sagen?

Sarah Woodall: Wir waren unglaublich stolz darauf, dass das Land erfolgreich zu einem Covid-19-freien Status zurückgekehrt ist, nachdem alle elf bestätigten Fälle schließlich als geheilt eingestuft wurden. Wir waren auch besonders dankbar, dass es keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gab. Nun haben wir erneut zwei positive Fälle mit Corona im Land. Beide Personen sind von außerhalb der Insel angereist. Das bedeutet, dass wir insgesamt 13 Fälle hatten.

In Grönland sind die Krankenhauskapazitäten eher gering. Gibt es nicht große Bedenken, wenn sich viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren? Und gibt es deshalb Reisebeschränkungen?

Das ist genau der Hauptgrund, warum Grönland extrem schnell Maßnahmen ergriffen hat, als im März die ersten positiven Fälle auftraten. Im März und April war die Hauptstadt Nuuk zeitweise für alle Reisen geschlossen, und auch öffentliche Unternehmen und Schulen mussten schließen. Alle zu diesem Zeitpunkt bestätigten Fälle waren in Nuuk; daher die strengeren Vorschriften dort. Anderswo im Land gab es dringende Empfehlungen, die Stadt oder Siedlung nicht zu verlassen, allerdings kein gesetzliches Verbot. Jetzt haben wir wieder begonnen, Inlandsreisen im ganzen Land zuzulassen, und auch die Geschäfte in Nuuk sind wieder geöffnet.

Abstandsregeln lassen sich einfach einhalten, wenn man auf der Diskoinsel wohnt. Sie liegt etwa 60 Kilometer westlich von Ilulissat vor der Westküste Grönlands. (Reinhard Pantke)

Viele Orte in Grönland waren schon immer sehr isoliert und können nur mit dem Boot, Flugzeug oder Hubschrauber erreicht werden. Hat sich das öffentliche Leben an diesen abgelegenen Orten überhaupt verändert?

Ich würde sagen, dass jeder Ort in Grönland sehr isoliert ist – von außen betrachtet. Es gibt keine Straßen zwischen den Städten und auch keine Eisenbahnen, daher sind Bootstransporte und Flüge die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Privater Bootsbesitz ist üblich. Daher gab es in Grönland die besondere Bedingung, dass man die Stadt während der Corona-Zeit verlassen durfte, um einen privaten Segeltörn zu unternehmen, solange man in seine eigene Stadt oder Siedlung zurückkehrte und andere nicht besuchte. Mein Eindruck ist, dass sich das Leben in Nuuk aufgrund der Geschäftsschließungen am drastischsten verändert hat, während sich das Leben in den anderen Städten und Siedlungen an der Küste nur wenig verändert hat. Veränderungen gab es hauptsächlich für Familien, würde ich sagen, weil Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im ganzen Land für eine Weile geschlossen waren.

Unerwartet: Sommerliche Blütenpracht. (Reinhard Pantke)

Gehen die Leute in kleineren Städten wieder auf die Jagd?

Die Jagd- und Fischereiindustrie hat sich im Zusammenhang mit Corona überhaupt nicht verändert, da sie fortgesetzt wurde.

In der Zeit als die Grenzen geschlossen waren, gab es durchgängig einen Flug zwischen Grönland und Dänemark mit einem kleinen Propellerflugzeug – mit einem Stop in Island, um zu tanken. Der Flug diente dazu, Tests zur Auswertung zu senden, da wir erst kürzlich ein Testgerät bekommen haben. Der Flug diente auch dazu, notwendige Arbeiter wie Krankenschwestern, Ärzte oder Piloten vom und zum Land zu transportieren. Alle diese Ausnahmen wurden mit Bedacht vorgenommen, und die Menschen hatten die ausdrückliche Erlaubnis der Behörden zu reisen. Der Air-Iceland-Connect-Flug zwischen Grönland und Island wurde frühzeitig gestoppt, gültig für die Dauer der Reisebeschränkungsfrist und etwas darüber hinaus. Gegenwärtig ist es technisch möglich, von Juli bis September ein Ticket von Island nach Südgrönland zu buchen, die Fluggesellschaft bietet außerdem eine leichte Umbuchungsmöglichkeit an.

Ob dort wohl in kurzen Hosen trainiert wird? Ein Fußballplatz in Grönland. (Reinhard Pantke)

Grönland wird teilweise mit Lebensmitteln und anderen Waren aus Dänemark versorgt. Hat sich an der Versorgungssituation geändert oder verläuft der Warentransport wie gewohnt? Wird der Fisch weiterhin nach Europa exportiert?

Dort, wo ich wohne, in Qaqortoq in Südgrönland haben wir hier und da einen Mangel an einigen Artikeln erlebt, aber um ganz ehrlich zu sein, war dies auch vor Corona nicht ungewöhnlich. Ich habe also keine drastischen Veränderungen bei der Warenversorgung erlebt. Und der Fischexport der zugelassenen Arten läuft weiter, ja.

In der grönländischen DNA steckt ein Gemeinschaftssinn, daher wird ständig darüber nachgedacht, wie die Risikogruppen im Land wie ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem am besten geschützt werden können. In Verbindung mit der Angst, das Coronavirus in die Siedlungen zu bringen, in denen es nicht einmal einen Arzt gibt, geschweige denn Tests würde ich sagen, dass Grönländer zu den bewusstesten Personen gehören, die es im Hinblick auf die Vermeidung von einer Infektion mit dem Coronavirus gibt. Grönland hat am 15. Juni mit Phase 1 der Wiedereröffnungsstrategie begonnen. Bis zu 600 Personen dürfen unter bestimmten Bedingungen nach Grönland einreisen. So müssen Reisende etwa einen negativen Corona-Test vorweisen. Sie müssen angeben, wohin sie reisen und mit wem sie in Kontakt kommen werden. Einreisende müssen außerdem mindestens fünf Tage lang in Quarantäne. Danach werden sie erneut getestet. Gegenwärtig gilt diese Wiedereröffnung nur für dänische Staatsbürger, da Grönland Teil Dänemarks ist. Nur im schlimmsten Fall kündigt das Nationale Tourismusbüro an, dass der Tourismus für den Rest des Jahres verboten sein wird. Mit anderen Worten, man ist sich einig, dass der internationale Tourismus irgendwann vor Jahresende erlaubt sein wird. Die grönländische Regierung hat den lokalen Unternehmen schnell ein Wirtschaftshilfepaket zur Verfügung gestellt. Derzeit ist das Hilfspaket bis zum 30. Juni verfügbar. Unsere Sommersaison wird hart getroffen, obwohl sich die internationalen Grenzen möglicherweise öffnen. Das gilt insbesondere für den Kreuzfahrtsektor. In Südgrönland haben wir 39 Prozent der zuvor geplanten Buchungen verloren, in einigen Städten liegt die Stornierungsrate bei bis zu 64 Prozent. Von all diesen stornierten Buchungen in der gesamten Region fallen 90 Prozent auf den Zeitraum nach dem 30. Juni.

Ein Eisfjord in Ostgrönland. (Reinhard Pantke)

Ich wünsche mir, dass wir diese Zeit nutzen können, um positive Ergebnisse im Bereich Nachhaltigkeit zu erzielen. Grönland hat das Privileg, kein Massentourismusziel zu sein. Dennoch gibt es einige Kapazitätsprobleme, die auf lokaler Ebene auftreten, sowie einige langjährige wirtschaftliche Schwachstellen. Jetzt, wo die Kapazitäten reduziert wurden und die Einreise ins Land reguliert wird, können wir besser einschätzen, wie einige der politische Maßnahmen sich umsetzen lassen. Ich hoffe, wir können dies nicht nur in Corona-Zeiten als positive Situation erkennen und uns darauf einigen, diese nachhaltigeren Praktiken auch in Zukunft durchzusetzen.

Zur Person

Sarah Woodall

ist Managerin der regionalen Unternehmensentwicklungsfirma Innovation South Greenland. Sie ist zuständig für die Organisation des Tourismusmanagements in Südgrönland.

Zur Sache

Nach Grönland reisen

Der Autor: Globetrotter Reinhard Pantke (Jahrgang 1967) erlebt seine Reiseziele grundsätzlich nur mit Fahrrad und Rucksack. Insgesamt hat er mehr als 200 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Weitere Informationen zum Autor: www.reinhard-pantke.de. Der Verlag 360 Grad Medien hat einen Grönland-Kalender mit Fotografien von Pantke aufgelegt. Informationen unter www.360grad-medienshop.de.

Reiseanbieter: Der isländische Reiseveranstalter Kria-Tours bietet individuelle Reisen nach Grönland und Island an. Weitere Informationen unter www.kria-tours.de. Contrastravel sowie Wikinger Reisen haben geführte Wandertouren in Grönland im Programm. Informationen gibt es unter www.contrastravel.com sowie unter www.wikinger-reisen.de.

Informationen zu Südgrönland gibt es unter www.visitsouthgreenland.com sowie unter www.visitgreenland.com.