Italienisches Filmmuseum eröffnet in Roms Cinecittà-Studios

In Rom eröffnet ein neues Museum für Fans italienischer Filmgeschichte. Szenen von „La Dolce Vita“ und „Ben Hur“ wurden in den traditionsreichen Cinecittà Filmstudios gedreht, in denen das Museum untergebracht ist.