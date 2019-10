Anwohner sind genervt

„Joker“-Treppe in der Bronx als Fotomotiv gefragt

In dem Hollywood-Drama „Joker“ spielt eine Schlüsselszene auf einer unscheinbaren Treppe in New York. Im realen Leben ist die Treppe inzwischen ein echter Hotspot.