Früher gab es mal eine Werbung, in der es hieß: Deutschland ist schön. Vielleicht hat man das damals eher mit einem Naserümpfen abgetan. Heute ist das nicht mehr so. Deutschland zählt zu einem der beliebtesten Ziele der Deutschen. Urlaub im eigenen Land ist wieder in. Nur wohin reist man ausgerechnet im Winter, wenn es nicht nur zum Skifahren gehen soll? Die Frage beantwortet sich im Nu, wenn man das wunderschön gestaltete Reisehandbuch „Deutschland im Winter – Geheimtipps von Freunden“ aufschlägt, das von Aylin und Stefan Krieger herausgegeben wurde. Die Bremerin und der Stuttgarter haben gemeinsam mit 40 weiteren Bloggern mal außergewöhnliche, mal einsame und auch mal flippige und gefragte Orte besucht sowie jede Menge Tipps mitgebracht.

So hat sich etwa Steven Hille mit einem Rudel Huskys auf eine rasante Tour mit einem rollenden Schlitten durch Brandenburg begeben. Sally Wilkens hat einen Ort in Bayern gefunden, an dem man durchaus seekrank werden kann: Im Mangfalltal reiten Seetüchtige mit Kamelen durch die weiße Winterlandschaft. Und Johannes Klaus hat sich auf die Spur von etwas sehr Deutschem gemacht: Er hat in Sachsen Brot gebacken.

Aufgeteilt ist das Buch aus dem Berliner Verlag Reisedepeschen in die vier Himmelsrichtungen; in jedem Bundesland werden Ausflüge oder kulturelle Kleinode vorgeschlagen. In Bremen ist das etwa das Erzählfestival Feuerspuren. Für einige Metropolen gibt es jeweils ein Extra mit vielen weiteren Tipps, wie einer Wanderung auf der Boberger Düne in Hamburg, dem regelmäßigen, kostenlosen Konzert der Philharmoniker in Berlin oder einen Besuch unter der Erde in Köln, beim römischen Prätorium. Einen Platz finden außerdem lokale Bräuche und Traditionen, die urigsten Weihnachtsmärkte der Republik, besondere Erlebnisbäder und Museen.

Das Schöne an dem Buch sind die unaufdringlichen Details: die großformatigen Bilder, die ansprechende Gestaltung, die eingestreuten Tipps für einen nachhaltigen Urlaub oder die Karten zur Orientierung. Die Reisen gehen dabei an Orte, die bei vielen Urlaubern ein weißer Fleck auf der deutschen Landkarte sind, und entdeckt werden wollen. Die Autoren führen mit einer kurzen und kurzweiligen Reportage in die jeweilige Gegend ein. Sie machen Lust, die Orte zu erkunden oder auch mal etwas Ungewöhnliches, wie die Kameltour in den Alpen zu wagen. Außerdem gibt es Hinweise zu Restaurants, Schlafplätzen, Familienangeboten oder weiteren Erlebnissen vor Ort. Das Schöne: Es sind Tipps, die kleine oder manchmal auch abgelegene Hotels, Theater oder Restaurants berücksichtigen. Launige Kolumnen runden die Reiselektüre ab.

Weitere Informationen

Das Reisehandbuch „Deutschland im Winter –

Geheimtipp von Freunden“ ist im Reisedepeschen Verlag erschienen. Herausgegeben wurde es von Aylin und Stefan Krieger. Das Buch hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.