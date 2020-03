Immer noch präsent – wenn auch nur in historischen Kostümen: Piraten beim Blackbeard-Fest in Bath/North Carolina. (Nicole Schulze-Aissen)

Bath. Weite Strände, einsame Inseln, verwinkelte Buchten – die nordamerikanische Ostküste war für europäische Siedler im 17. Jahrhundert der ideale Landepunkt. Die weitläufige Meereslandschaft wurde bald darauf allerdings auch zum perfekten Versteck: für Piraten – wie den legendären Kapitän Blackbeard. Die kleinen Städte entlang der Küste von North Carolina sind bis heute von ihrer abenteuerlichen Freibeutergeschichte geprägt.

Der Küstenort Bath in der Nähe von Washington NC ist fast zu beschaulich, um als Piratennest durchzugehen. Und doch hat dort vor gut 300 Jahren der gefürchtetste Pirat der Karibik seinen Unterschlupf gehabt: Kapitän Blackbeard, mit bürgerlichem Namen Edward Teach.

Entlang der schmalen Hauptstraße stehen gepflegte Holz- und Steinhäuser mit kleinen Vorgärten. Dass auch Kapitän Blackbeard dort einst auf der Veranda im Schaukelstuhl gesessen hat, ist kaum vorstellbar – aber trotzdem wahr, sagt Chris Umfleet. Er kümmert sich um das historische Städtchen aus dem Gründungsjahr 1705, die Besucher und betreut die große Blackbeard-Ausstellung in einem Backsteingebäude in der Ortsmitte. Verfehlen kann man das Haus nicht. In Bath leben nur 275 Menschen.

„Die Karibik ist nicht weit von hier und Blackbeard hatte dort als Freibeuter mehrere Jahre lang Jagd auf Engländer, Spanier und Franzosen gemacht. Der Gouverneur von North Carolina begnadigte ihn und gab ihm ein Haus in Bath“, erzählt Chris. Etwas Geld, Juwelen und andere Dinge könnten dabei wohl im Spiel gewesen sein, gibt der 48-Jährige verschmitzt lächelnd zu. Nur hat das bürgerliche Leben des Seemanns Blackbeard nicht lange gehalten. Zusammen mit seiner Mannschaft ging er nach nur ein paar Monaten erneut auf Piratentour.

Relikt aus vergangenen Zeiten: eine Kanone im Küstenort Bath – geborgen vom Wrack des Black-beard-Flaggschiffs „Queen Annes Revenge“. (Nicole Schulze-Aissen)

Die Geschichte von Blackbeard allerdings wirkt bis heute in Bath nach. Auch durch das Engagement von Chris Umfleet, der stolz auf ein großes muschelbewachsenes Kanonenrohr zeigt, das auf einer Ausstellungsfläche im Sand liegt. „Das ist von der ‚Queen Anne’s Revenge’, Kapitän Blackbeards Flaggschiff. Es wurde erst 1996 unweit von hier an der Küste bei Beaufort von Schatzsuchern entdeckt“, so Chris. Seitdem wird das Wrack von Schiffsarchäologen untersucht und Stück für Stück geborgen. Im National Maritime Museum in Beaufort ist die komplette Arbeit der Experten zu sehen und öffentlich ausgestellt.

In Bath ziehen auch heute noch raubeinige Kerle mit langen Bärten, Dreispitz-Hut, Schwertern, Pluderhosen und Pistolen durch die Straßen. Zu bestimmten Anlässen finden dort Blackbeard-Festivals statt. Das ganze Dorf ist dann auf den Beinen. Laienschauspieler und historische Kostümgruppen erwecken die alten Zeiten zum Leben. Planwagen rumpeln über die Straßen, über Lagerfeuern unter Bäumen hängen qualmende Suppentöpfe, Kanonen werden abgefeuert, wildes Piratengegröle weht über das Wasser der weiten Bucht am Bath Creek.

Was dort mit Leidenschaft inszeniert wird, existiert nur gut 80 Meilen weiter südöstlich wirklich: auf der Insel Ocracoke Island. Tatsächlich leben dort noch Nachfahren der

Piraten. Ihnen hat einmal die komplette Insel gehört. Deshalb haben sie nicht nur eigene Leuchttürme, sondern sogar eigene Friedhöfe.

Die Fähre von Swanquarter bringt die Passagiere in gut zweieinhalb Stunden vom Festland auf die Insel. Das Auto kann man getrost mitnehmen. Die Entfernungen auf dem langen Eiland sind entsprechend – und auch die traumhaft weiten und menschenleeren Sandstrände. Chip Stevens betreibt dort nicht nur das Hotel „Blackbeard’s Lodge“ im kleinen Städtchen Ocracoke. Er ist auch direkt mit William Howard verwandt – Blackbeards Quartiermeister, also dem damals engsten Vertrauten des berüchtigten Piraten.

„Nein, wir plündern heute nicht mehr und auch mit den Preisen im Hotel rauben wir niemanden aus“, lacht Chip. Großgewachsen, mit markantem Gesicht und energischem Blick wäre er aus dem Stand die Topbesetzung für einen Piratenfilm. „Mein Vorfahre hat Ocracoke-Island gekauft. Er ist dem Tod durch Erhängen entkommen, weil er wenige Stunden vorher begnadigt wurde“, erzählt er beim Spaziergang am Strand entlang.

Tatsächlich wurde Blackbeard mitsamt Mannschaft an dieser Stelle im Jahr 1718 von der englischen Marine in eine Falle gelockt und sein Schiff geentert. Blackbeard selbst wurde bei dem Kampf gefangen genommen und gleich vor Ort schnell geköpft. Der Legende nach soll der Pirat selbst ohne Kopf noch mehrfach um den Schiffsrumpf geschwommen sein.

Dass Quartiermeister William Howard die gesamte Insel gekauft und bald darauf die Hälfte wieder verkauft hat, sorgt bis heute für reichlich Spekulationen. „Man munkelt, dass er wusste, wo der Schatz von Blackbeard vergraben war“, verrät Chip. Er selbst hat nie eine Golddublone oder einen Edelstein zu sehen bekommen – auch, wenn ihn die Vorstellung von Schatztruhen, Abenteuern und wildem Leben schon irgendwie reizt. „Da merke ich dann doch, dass ich Piratenblut in meinen Adern habe“, lacht er.

An der Küste von North Carolina erleben kleine Destillerien eine Renaissance – die Rummarke „Kill the Devil“ von Scott Smith ist eine davon. (Nicole Schulze-Aissen)

Dass die Seefahrt, Kanonendonner und Piratengeschichten an der langen Küstenlinie von North Carolina bis heute lebendig sind, zeigt auch die Renaissance des Rums. Das ehemalige Grundnahrungsmittel der Piraten wird inzwischen in vielen kleinen Rumdestillerien mit Hingabe gebrannt und auch verkauft. Scott Smith hat mit drei Freunden eine Destillerie im kleinen Städtchen Manteo auf Roanoke Island in den Outer Banks aufgemacht. Er hat ein Rumlabel kreiert, das seine ganz eigene Geschichte erzählt.

„Vor der Küste liegen bis zu 5000 Schiffswracks – darunter viele Segelschiffe aus alten Zeiten“, erzählt er bei einem Gläschen Rum, das zwar lecker ist, aber in der Kehle brennt wie Feuer. Adam lacht. „So soll das auch sein. Damit haben die Piraten damals nicht nur schlechte Laune bekämpft, sondern auch ihre Krankheiten.“ Dann zeigt er auf das Etikett der Flasche mit schrägem Schiffsrumpf und zerfetzten Segeln am Mast. „Kill the Devil“ heißt sein Rum und in der Mitte des Etiketts ist was? Natürlich ein Totenkopf.

Zur Sache

North Carolina

Anreise: etwa mit Lufthansa über München nach Charlotte. Von dort aus weiter mit dem Mietwagen.

Hendersonville: An den Blue Ridge Mountains in North Carolina gibt es so manches Städtchen, das sich als Perle entpuppt. Hendersonville ist eines davon. Gegründet im Jahr 1847, wurde der Ort wegen seiner vielen dichten Wälder schnell zur Sommerfrische der gestressten Stadtbewohner aus der Stadt Atlanta. Die Natur dort ist auch heute noch atemberaubend. Einer der spannendsten Orte für den Panoramablick über die Berge bis zum Horizont ist der Jump Off Rock im Laurel Park. Wer dort in Vollmondnächten steht, könnte dem Geist einer jungen Indianerin begegnen. Sie soll sich von dort in die Tiefe gestürzt haben, weil ihr Geliebter im Krieg gefallen war. Greifbare Geschichte bietet das historische Bed and Breakfast Hotel „The Charleston Inn“ in der Ortsmitte des 14 000-Seelen-Ortes. Dort sind tatsächlich die berüchtigten Gangster Frank und Jesse James ein und aus gegangen. Ein Schwarz-Weiß-Foto beweist, dass sie auf der Veranda im Schaukelstuhl gemütlich Zigarre geraucht haben. Dort selbst zu sitzen und lässig im Schaukelstuhl zu wippen, ist ein ganz besonderes Gefühl. Weitere Infos unter www.thecharleston.net.

Kitty Hawk: Wer nach North Carolina fährt, der sollte unbedingt den Outer Banks an der Küste einen Besuch abstatten. Dort gibt es nicht nur endlose Strände, sondern immer auch eine schöne, erfrischende Sommerbrise. Das ist auch der Grund, warum die Brüder Wilbur and Orville Wright im Ort Kitty Hawk ihre Flugversuche gestartet haben. Am 17. Dezember 1903 gelang ihnen der weltweit erste Flug mit einem Motorflugzeug – der Beginn der zivilen Luftfahrt. Heute erinnert ein Denkmal auf einem Hügel an diesen historischen Moment. Wo die Flugpioniere das erste Mal abhoben, stehen immer noch die Arbeitsbaracken mit vielen persönlichen Dingen und können besichtigt werden. Weitere Infos unter www.nps.gov/wrbr.

Informationen zu North Carolina gibt es unter www.visitnc.com.