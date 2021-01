Die „Royal Clipper“ und die „Star Clipper“ könnten zu den ersten Kreuzfahrtschiffen gehören, die wieder auf den Weltmeeren unterwegs sind. (Star Clippers)

Rolf E. Löhrke: Die gesamte Branche ist nahezu zum Stillstand gekommen. Bei Star Clippers wurden alle Reisen zwischen März 2020 und März 2021 abgesagt. Auf unseren kleinen Schiffen hätten wir aber schnell und einfach tragfähige Hygienekonzepte umsetzen können. Allerdings waren die allermeisten Häfen geschlossen, sodass wir uns den Erfordernissen der Pandemie-Eindämmung fügen mussten. Wir gehen aber fest davon aus, dass wir im Frühjahr/Sommer 2021 wieder starten. Die „Star Flyer“ und die „Royal Clipper“ sind dann im Mittelmeer stationiert, die „Star Clipper“ ist in Asien und fährt rund um Bali beziehungsweise in Thailand und Malaysia.

Viele unsere Stammkunden haben ihre Reisen umgebucht. Sie holen die ausgefallenen Fahrten 2021 oder 2022 nach. Wir verzeichnen auch zahlreiche Neubuchungen. Das Interesse, wieder in See zu stechen und unter weißen Segeln auf große Tour zu gehen, ist ganz klar da. Wir sind auch jetzt schon mit unseren Reisen bis zum Frühjahr 2023 am Markt und stoßen damit auf reges Interesse.

Ja. Aufgrund der hohen Nachfrage verstärken wir ab dem Sommer 2022 unsere Präsenz im Mittelmeer. Neben dem Fünfmaster „Royal Clipper“ setzen dann auch die Schwesterschiffe „Star Flyer“ und „Star Clipper“ im westlichen Mittelmeer und vor den Kykladen die Segel. Start- und Zielhäfen sind St. Tropez, die Amalfiküste, Kroatien, Venedig und Cannes. Wer Asien auf einem Segelschiff erleben möchte, hat dazu noch im Sommer 2021 und im Winter 2021/2022 Gelegenheit, bevor die „Star Clipper“ ins Mittelmeer wechselt. Alle Routen sind schon jetzt buchbar.

Für mich ist das ganz klar: Kleine Schiffe wie unsere werden die ersten sein, die nach Abflauen der Corona-Krise wieder ohne Bedenken auf große Fahrt gehen können. Bei uns sind maximal 170 beziehungsweise 227 Passagiere an Bord. Massenabfertigungen mit mangelndem Social Distancing sind bei uns kein Thema. Dazu können wir schnell und flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren und nötige Schutzmaßnahmen sofort umsetzen. Kleine Schiffe wie unsere können überlaufene Häfen von vornherein meiden und bei möglichen Hafenschließungen problemlos umrouten. Vielfach gehen wir auch in nahezu menschenleeren Gegenden vor Anker, etwa in Naturparks oder an wenig besuchten Paradiesstränden.

Klima- und Umweltschutz werden immer wichtiger. Alle Kreuzfahrtunternehmen werden sich darauf einstellen müssen. Star Clippers reist allerdings schon immer auf der grünen Welle. Da die drei traditionellen Großsegler den Wind als bevorzugte Energiequelle nutzen, sind die CO2-Emissionen viel geringer als bei anderen Schiffen. Die Reederei wird deshalb regelmäßig als World’s Leading Green Cruise Line ausgezeichnet. Dank ihrer überschaubaren Größe halten die Schiffe ihren ökologischen Fußabdruck denkbar klein. Sie tragen, anders als die heutigen Megaliner, nicht zum Overtourismus bei.

Der Trend geht zu immer entlegeneren Regionen wie etwa der Arktis oder Antarktis. Wer dorthin reisen will, musste sich vor einigen Jahren noch auf Entbehrungen einstellen. Heute haben Luxusschiffe diese Destinationen für sich entdeckt. Allerdings sind die Kapazitäten schon allein aus Gründen des Naturschutzes begrenzt.

Die Star Clippers Schiffe bereisen die schönsten Segelreviere dieser Welt wie die Karibik, das Mittelmeer und Asien. Es sind Regionen, in denen ideale Wind- und Wetterverhältnisse für ein unvergessliches Segelerlebnis herrschen. Die Routen ändern sich allerdings regelmäßig im Detail, sodass auf Wiederholer immer neue spannende Erlebnisse warten. Jede Region hat dabei ihren besonderen Reiz.

Die „Royal Clipper“, „Star Clipper“ und „Star Flyer“ verbinden Segelromantik wie im

19. Jahrhundert mit höchster Sicherheit und modernem Komfort auf 4- bis 4,5-Sterne-Niveau. Die Passagiere können sich ganz dem Segelerlebnis hingeben. Eine Mithilfe ist nicht vorgesehen. An Bord herrscht eine Atmosphäre wie auf einer Privatjacht mit persönlichem Service und allen Annehmlichkeiten, die heute auf einer Kreuzfahrt erwartet werden. Unsere Schiffe sind mit einer Passagierkapazität von 170 beziehungsweise 227 Gästen vergleichsweise klein. Das ermöglicht uns, außergewöhnliche Kreuzfahrtrouten anzubieten mit Häfen und Anlegestellen, die für die großen Pötten tabu sind. Beliebt sind auch unsere Transatlantikfahrten auf den Spuren von Kolumbus, die regelmäßig ein Jahr im Voraus ausgebucht sind.

Star Clippers Kreuzfahrten feiert 2021 seinen 30-jährigen Geburtstag. Wir blicken auf drei sehr erfolgreiche Jahrzehnte zurück und haben uns eine große Stammkundschaft aufgebaut. 60 bis 70 Prozent unserer Kunden sind Wiederholer. Eine Dame ist bereits mehr als 200 Mal mit uns gereist. Star Clippers zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir entspannten Luxus zu sehr fairen Preisen bieten. Strenge Etikette oder formelle Abendgarderobe sind bei uns nicht zu finden. Tagsüber geht es sportlich-leger zu, abends dann sportlich-elegant. Unser Publikum ist vergleichsweise jung. Das Durchschnittsalter liegt bei 45 bis 55 Jahren. Bei uns gehen Honeymooner ebenso an Bord wie Eltern mit Kindern oder Großfamilien, die ein Jubiläum in privater Atmosphäre feiern wollen. Eine Besonderheit für ein Segelschiff ist unser breites sportliches Angebot, das Tauchen, Schnorcheln oder auch Surfen ermöglicht. Die Royal Clipper bietet sogar eine eigene Sportplattform und einen Wellnessbereich.

