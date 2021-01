Pfannkuchen à la Johann Lafer. (Koreanische Zentrale für Tourismus)

Bremen. „Ich bin ein Jäger und Sammler“, sagt Johann Lafer und schneidet dabei Frühlingszwiebeln entzwei. Das Jagen und Sammeln ist vielleicht auch ein Grund, warum der Sternekoch so gern reist und andere Kulturen kennenlernt. In Südkorea war er bereits mehrfach, und er sei begeistert von Land, Kultur, Menschen und Küche, erzählt er. Um ein Land näher kennenzulernen, empfiehlt der österreichische Meisterkoch, auf einen Markt zu gehen. „Das ist der Bauch einer Stadt“, sagt Lafer. Wenn man sich dort umgesehen habe, wisse man, wie Menschen in einem Land leben.

Er selbst wollte unbedingt einmal das Leben eines koreanischen Klosters kennenlernen, sagt er – und dessen Küche. „Wer gestresst ist und runterkommen möchte, ist im Kloster richtig“, sagt er. Gekocht wird dort ohne Fleisch, Fisch und Milchprodukte, und auf der Dachterrasse lassen die Mönche vegane Pasten in der Sonne vergären und fermentieren. „Die sind unglaublich würzig und aromatisch“, schwärmt der Koch.

Den Teilnehmern einer Online-Kochshow der südkoreanischen Tourismuszentrale hat er nun das Land „schmackhaft“ gemacht, wie er sagt, und Pfannkuchen mit Meeresfrüchten und Frühlingszwiebeln (Haemul Pajeon) gekocht.

Koreanischer Pfannkuchen

Dafür benötigt man: 100 Gramm Seezungenstreifen, acht kleine Tintenfischtuben, vier kleine Garnelen, vier Knoblauchzehen (fein gehackt), einen Esslöffel geröstete Sesamsamen, zwei Esslöffel geröstetes Sesamöl, Meersalz und Pfeffer. Für den Pfannkuchen: 100 Gramm Dinkelmehl, zwei gestrichene Esslöffel Klebreismehl, drei Eier (verquirlt), zwei Esslöffel Sonnenblumenöl, sechs Frühlingszwiebeln (längs in Streifen geschnitten), eine rote Chilischote (entkernt und quer in Streifen geschnitten).

Fisch und Meeresfrüchte werden mit der Hälfte des Knoblauchs sowie Sesamsamen, Sesamöl und je einer Prise Salz und Pfeffer vermischt. In einer Schüssel Dinkelmehl mit einem Viertel Teelöffel Salz mischen. Die Hälfte der verquirlten Eier und den restlichen Knoblauch hinzufügen und nach und nach 150 Milliliter eiskaltes Wasser mit einem Schneebesen unterrühren (nicht das ganze Wasser auf einmal dazugießen, möglicherweise wird nicht alles benötigt). „Der Teig sollte die Konsistenz von flüssiger Sahne haben“, sagt Lafer.

Sonnenblumenöl in einer Pfanne bei geringer Temperatur erhitzen. Zwei Drittel des Teigs hineingeben. Die Frühlingszwiebelstreifen so darauflegen, dass die grünen Enden in beide Richtungen zeigen. Chili und Meeresfrüchte darauf verteilen. Das restliche verquirlte Ei sowie das Klebreismehl zum restlichen Teig geben und mit einem Schneebesen unterrühren. Frühlingszwiebeln und Meeresfrüchte begießen, damit sie beim Wenden des Pfannkuchens nicht herunterfallen. Pfannkuchen bei geringer Hitze drei bis vier Minuten backen, bis die Unterseite gestockt ist, dann vorsichtig auf einen Teller stürzen und wieder in die Pfanne gleiten lassen. Weitere drei bis vier Minuten backen, bis die Meeresfrüchte gar sind und der Pfannkuchen gebräunt und knusprig ist.

Der Pfannkuchen wird mit einem Dipp serviert, der zuvor aus drei Esslöffel Sojasoße, einem Esslöffel Reisessig, einem Esslöffel geröstetem Sesamöl, einer kleinen Knoblauchzehe (fein gehackt), einem Esslöffel gerösteten Sesamsamen sowie Koriander zusammengerührt wurde. Guten Appetit!