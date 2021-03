Reiserecht

Kosten für Check-In müssen schon bei Buchung klar sein

Was ein Flug am Ende wirklich kostet, wird mitunter erst am Ende der Buchung klar. Airlines müssen dabei die Gebühren offenlegen. Ein Verweis aufs Kleingedruckte reicht nicht.