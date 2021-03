Unfreiwillig länger im Urlaub

Krankenkassen übernehmen keine Hotelkosten bei Quarantäne

Wer vor dem Abflug zurück nach Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss in Quarantäne - in der Regel in einem Hotel. Wer zahlt dann die Kosten für die zusätzlichen Nächte?