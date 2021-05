Letzte Tests

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ erneut in Warnemünde

Unter den Augen von Tausenden Schaulustigen an der Mole und am Strand verließ das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ am vergangenen Samstag Warnemünde. Nun ist es wieder da, aber wieder ohne Passagiere.