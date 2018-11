Mit schwebendem Extra-Deck

Kreuzfahrtschiff „Celebrity Edge“ begrüßt erste Gäste

Mit „Magic Carpet“ und „Infinite Verandas“: Das neue Kreuzfahrtschiff „Celebrity Edge“ der Reederei Celebrity Cruises startet am 9. Dezember seine siebentägigen Touren in die Karibik. Die Gäste erwartet dabei einige Neuigkeiten in der Ausstattung.