Schiffsreise in die Karibik

Kreuzfahrt-Terminal von Havanna wird deutlich ausgebaut

Der Tourismus in Kuba boomt. So auch die Kreuzfahrt. Um der Nachfrage gerecht zu werden, ist ein Ausbau des Kreuzfahrt-Terminals in Havanna geplant.