Auch vom Segel-Ewers "Wilhelmine" ist nur noch ein Gerippe übrig. In der neuen Ausstellung wird auch der neueste Fund aus der Nordsee gezeigt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Anfang Januar 2019 ist ein heftiger Sturm über die Nordsee gegangen und türmte Wellenberge mit mehr als sechs Metern Höhe auf. Genug, um auch eines der größten Containerschiffe, die fast 400 Meter lang „MSC Zoe“, ins Rollen zu bringen. Einzelne Container lösten sich dabei aus ihrer Laschung, rissen andere mit und stürzten ins Meer. Das Schiff verlor insgesamt 342 Container, viele andere wurden beschädigt. Die Bilder des havarierten Schiffs und der mit der Ladung der „Zoe“ übersäten Strände gingen um die Welt.

Da einige der Stahlboxen problematische Substanzen enthalten hatten, wurden das deutsche wie das niederländische Wattenmeer nach der Fracht der „Zoe“ abgesucht. Nördlich der niederländischen Insel Terschelling stieß eines der Bergungsschiffe dabei in etwa 25 Metern Tiefe unvermutet auf ein historisches Wrack.

Archäologen untersuchten daraufhin, was die Greifer des Bergungsschiffs noch übriggelassen hatten. Sie stellten fest, dass es sich um ein Schiff handelte, das etwa 1538 gebaut worden war. An Bord war eine wertvolle Fracht: etwa 850 runde und rechteckige Kupferplatten und 17 intakte Pakete mit weiteren rechteckigen Platten. Das Gesamtgewicht dieser Ladung lag bei mehr als 13 Tonnen. Unter den Platten war außerdem ein Teil des hölzernen Schiffsrumpfs erhalten. Verschiedene Details lassen vermuten, dass das etwa 30 Meter lange Schiff in den Niederlanden gebaut worden war.

Besonders interessant war für die Forscher, dass die Kupferplatten den Stempel des berühmten Augsburger Handelshauses Fugger trugen. Die Untersuchung von Teilen des Kupfers ergab, dass das wertvolle Metall aus einer Mine in der heutigen Slowakei stammte. Sie war Teil des Fugger-Imperiums. Aus historischen Quellen ist bekannt, dass Fugger sein Metall von dort häufig auf dem Landweg zu Ostseehäfen transportieren ließ. Per Schiff wurde es dann nach Antwerpen und weiter nach Lissabon gebracht. Durchaus möglich, dass sich auch diese Ladung auf dem Wege dorthin befand.

Eine solch außergewöhnliche Entdeckung macht natürlich Schlagzeilen. So wurde auch Jenny Sarrazin, Leiterin des Cuxhavener Museums Windstärke 10, auf den Wrackfund aufmerksam. Da sie gerade an einer neuen Sonderausstellung arbeitete, die sich mit historischen Wracks in der Nordsee beschäftigt, nahm sie mit den niederländischen Kollegen Kontakt auf und erhielt Unterstützung. Nach der coronabedingten Zwangspause können Besucher die Schau „Abgetaucht!“ sowie drei Kupferplatten des 16. Jahrhunderts bewundern.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Abgetaucht!“ ist im Museum Windstärke 10 bis zum 23. Januar 2022 zu sehen. Infos unter www.windstärke10.net.