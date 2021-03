Carolin (links) und Tanja Huppertz haben die multimedialen Entdeckertouren ins Leben gerufen. (Tom Wesse)

Es ist ein Projekt, das Carolin und Tanja Huppertz aus Dörverden schon vor zweieinhalb Jahren begonnen haben, trotzdem ist es so aktuell, als wäre es für diese Zeit während der Pandemie wie gemacht, in der man keine Reisen in tropische Gefilde oder selbst ins europäische Ausland unternehmen kann: „Stadt – Land – entdecken“ heißt das Projekt, und es ermöglicht den Nutzern, durch die Gassen einer Stadt zu wandeln, Blumenwiesen zu entdecken oder durch einen Urwald zu spazieren. „Es geht darum, nachhaltig zu lernen, Zusammenhänge zu verstehen und Geschichte sowie Kultur zu wertschätzen“, erläutert Tanja Huppertz, die das Projekt gemeinsam mit Carolin ins Leben gerufen hat. Man lerne seine Umgebung neu kennen, sagen die beiden. Ihnen geht es um sanften Tourismus, um intensive Erlebnisse in der Natur, um das Eintauchen in Kultur und Architektur. Ein Fokus liege auf Gebäuden: Wie wurden sie vor Hunderten von Jahren errichtet und wie haben die Menschen damals darin gelebt?

Deutlich wird das etwa auf dem digitalen und multimedialen Entdeckerpfad durch Bremen, der am Roland beginnt: Die Nutzer erfahren etwa, wie eine Mühle funktioniert und wie ein Böttcher arbeitet, wo die alte Börse stand (neben dem Rathaus) oder warum der Teerhof Teerhof heißt (weil in früheren Zeiten dort die Schiffe geteert wurden). Ebenfalls thematisiert wird jüdisches Leben. „Es ist kein großes Thema, aber wir erklären beispielsweise, was eine Mikwe ist oder erzählen, dass beispielsweise im Schnoor eine Synagoge stand“, sagt Carolin Huppertz.

Aber warum haben die Huppertz sich dazu entschieden, solch ein aufwendiges Projekt aufzubauen? „Wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen, der Pädagogik und der Naturwissenschaft, die oft wenig miteinander zu tun und keine Ahnung voneinander haben, deren Wissen man aber gut bündeln kann“, sagt Carolin Huppertz und Tanja ergänzt: „Wir reisen gern, entdecken Deutschland und haben dabei festgestellt, wie schön es hier ist.“

Der Pädagogin und der Naturwissenschaftlerin geht es dabei nicht nur um Orte in Norddeutschland. Die beiden wollen zumindest noch unterschiedliche Regionen in Europa mit in ihr Portfolio aufnehmen. Das ist bisher Zukunftsmusik, aber immerhin sind schon 40 Entdeckerpfade in Deutschland online, darunter neben Bremen in der näheren Umgebung auch Oldenburg, Verden, Hoya und Worpswede. Das Schöne für den Nutzer: Er muss weder eine App herunterladen, noch mit versteckten Kosten oder einer Werbeflut rechnen, denn das System ist kostenlos und werbefrei. „Das war uns wichtig“, sagt Tanja Huppertz. Denn die beiden haben sich selbst oft über schlecht recherchierte und pfefferteure Anbieter geärgert. Das wollten sie ändern.

Der Nutzer geht auf die Webseite www.stadt-land-erleben.de, wählt den Ort, den er besuchen möchte, und lässt sich mit dem Smartphone in der Hand zum Startpunkt navigieren; im Bremer Fall ist das der Roland. Die Startpunkte sind auch bei den anderen Orten leicht zu erreichen. Wer über den Roland oder das Bremer Rathaus schon alles weiß, kann Stationen und Erläuterungen einfach überspringen und weitermarschieren. Dann erhält der Nutzer Informationen, Aufgaben, Videos oder Animationen – und Denkanstöße. „Die Wertschätzung für Gebäude ändert sich: Neubau oder Rekonstruktion – was bietet sich an, was ist sinnvoller für die Menschen, die dort leben?“

Dabei geht es den Huppertz nicht nur um die reine Tour. Die Nutzer haben vor Ort die Möglichkeit, sich auch abseits der Tour auf Spurensuche zu begeben, mal Pausen zu machen und – wenn es wieder geht – in Geschäften zu stöbern oder in einem kleinen Café einen zu Tee trinken. „Das soll so sein“, sagen sie und nennen das Förderung der regionalen Wirtschaft.

Jeder Pfad hat ungefähr 15 bis 20 Stationen und ist in Städten höchstens fünf Kilometer lang. So gibt es in Berlin etwa vier Entdeckerpfade und auch für Bremen ist ein zweiter Pfad geplant, der durch die Wallanlagen führen soll. Kinder werden mit Minispielen und Quizfragen animiert, mitzumachen, das Maskottchen Lugo begleitet sie. „Aber wir haben die Altersgruppen bewusst nicht eingegrenzt“, sagen sie.

Doch das Projekt bietet bewusst nicht nur Touren durch Städte, sondern auch auf dem Land. So gibt es bereits Pfade in der Lüneburger Heide oder im Urwald Hasbruch bei Ganderkese, die dann aber auch länger als fünf Kilometer sein können. Im Hasbruch geht es etwa um die Geschichte des Urwaldes, Biologie der Pilze oder Tiere des Waldes.

Bei ihren Touren durch das Land erfreuen sich die beiden an kleinen Dörfern mit Fachwerkhäusern, entdecken Biotope und Wälder. Ist man unterwegs, sagen sie, lasse man oft zahlreiche sehenswerte Städte und Landschaften links liegen. Wer sich aber vorher informiert habe, kann vielleicht noch das ein oder andere Kleinod entdecken, so die Hoffnung der beiden. „Wenn es kein Angebot gibt, gibt es auch keinen Anlass, sich etwas anzuschauen – und das wollen wir ändern“, sagen sie. Langfristig wollen sie deshalb auch Routen vorschlagen, die entlang schöner Landschaften führen.

Weil „Stadt – Land – erleben“ kostenlos ist, hoffen die beiden auf die Freigiebigkeit der Nutzer: Wem das Angebot gefällt, der kann ihr Herzensprojekt unterstützen und anschließend einen frei wählbaren Betrag bezahlen. „Nur so lässt sich solch ein umfangreiches Projekt realisieren“, sagen sie. Oder er teilt seine Erlebnisse in den sozialen Medien. Oder er stellt sein Wissen zur Verfügung und öffnet ihnen beispielsweise die Türen zu einem Ort, an den man nicht unbedingt kommt: etwa zum Fassmacher oder in eine Windmühle. „Wir suchen immer wieder Experten, Unternehmen und Einrichtungen, die uns einen Einblick ermöglichen“, sagt Carolin Huppertz – auf dass die Webseite noch bunter, ansprechender und vermittelnder wird.

Zur Sache

Wissen gesucht

Unterstützer: Wer Carolin und Tanja Huppertz Räume öffnen möchte – das können Türme, Tunnel, Hochhäuser, alte Fabriken oder Gebäude, Gärten oder Arbeitsstätten sein, der meldet sich telefonisch bei ihnen unter 0 42 34 / 9 42 56 20 oder per E-Mail unter kontakt@stadt-land-erleben.de.