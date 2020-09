In Auxerre legen Freizeitkapitäne mitten in der Stadt an. (Thomas Sbikowski)

An diesem frühen Morgen benetzen Tautropfen die halbrunde Sitzbank auf dem Sonnendeck der „Alessandro Volta“. Nur langsam zieht sich der Nebel aus dem Flusstal und über die Weinberge zurück. Als endlich die Sonnenstrahlen hinter der Kirche Saint-Jean hervorblitzen, öffnet Lena Maiser die Schiebetür des Hausboots, steigt über die schmale Treppe auf das Deck und trocknet den Tisch. Während ihr Mann mit frischen Baguettes unter dem Arm über den Hafensteg balanciert, pfeift unten im Salon bereits der Wasserkessel auf dem Herd, und wenige Minuten später sitzt die vierköpfige Familie beim Frühstück und genießt den Blick auf die Altstadt der französischen Stadt Joigny.

Eine Woche lang geht es für die Maisers mit einer Pénichette, einem typisch französischen Hausboot, über die Yonne und den Canal du Nivernais durch das Burgund. Diese Gewässer können Freizeitkapitäne auch ohne Bootsführerschein nach kurzer Einweisung problemlos befahren. Besonders abwechslungsreich ist die Strecke ab Joigny flussaufwärts durch Auxerre bis nach Châtel-Censoir. Unterwegs ziehen Wälder, Weinberge und Steilklippen vorbei, angelegt wird am Kanalufer mitten in der Natur oder in kleinen Häfen, die Landstrom und Frischwasser bereithalten.

In der Schleuse ist Teamwork gefragt. (Thomas Sbikowski)

Im Gegensatz zu anderen Hausbootrevieren gibt es im Burgund noch Schleusenwärter, die die Tore teilweise per Hand betätigen und beim Anlegen helfen. Die Maisers freuten sich eigentlich auf die regionalen Produkte, die laut Reiseberichten an den Schleusen angeboten werden. „Bis vor etwa 25 Jahren wurde wirklich Obst, Crémant oder Honig verkauft, doch diese Zeiten sind leider vorbei“, blickt Fahrlehrer Yves zurück. Der sympathische Franzose arbeitet seit fast 30 Jahren bei der Locaboat-Basis in Joigny und zeigt Neulingen, warum das Bugstrahlruder beim Anlegen hilft und wie der Frischwassertank gefüllt wird. „Einen Bäcker gibt es aber in fast jedem Dorf, und größere Orte haben gut sortierte Supermärkte.“ Damit steht dem gemeinsamen Kochen an Bord nichts mehr im Wege.

Nach dem Frühstück mit Aussicht steuert Dirk Maiser die „Alessandro Volta“ flussaufwärts und passiert mit seiner Crew gleich am ersten Tag elf Schleusen. Das Ziel der Etappe ist die Altstadt von Auxerre mit ihren verwinkelten Gassen, Fachwerkhäusern und Kathedralen. Die Maisers legen auf der Yonne direkt im Zentrum an und genießen mit anderen Hausboot-Fahrern den besten Blick auf die Kirchtürme und Brücken der Stadt. Am nächsten Tag lädt der Weinkeller „Caves de Bailly Lapierre“ zur Einkehr. Vom kleinen Bootsanleger am Fluss sind es nur wenige Meter bergauf zu den Stollen eines ausgedienten Steinbruchs, in dem Weine aus der Region am Verkostungstresen ausgeschenkt werden.

Ein Highlight der Tour sind die Klippen von Saussois. (Thomas Sbikowski)

Aktivurlauber erklimmen einen Tag später die steilen Klippen in Merry-sur-Yonne oder radeln auf dem Treidelpfad entlang des Canal du Nivernais dem Boot voraus. Nach drei Tagen und 34 Schleusen haben die Maisers den Zielort Châtel-Censoir erreicht und legen ihr gut zehn Meter langes Hausboot erfolgreich an. Von jetzt an geht es wieder flussabwärts nach Joigny. Für Abwechslung auf der Rückfahrt sorgen neue Übernachtungsorte und Ausflüge zum Weindorf Coulanges-la-Vineuse oder ins historische Champs-sur-Yonne.

Die Hausboot-Tour führt mitten durch die Altstadt von Auxerre. (Brigitte Bonder)

Wer im Hausbooturlaub im Burgund Strecke machen möchte, sollte morgens zeitig den Motor starten und sich rechtzeitig bei der ersten Schleuse des Tages telefonisch anmelden. „Einige meiner Kollegen sind für zwei Schleusen gleichzeitig zuständig“, erzählt eine junge Wärterin, während sie die Kurbel für die Tore bedient. „So kann es bei Schiffsverkehr aus beiden Richtungen zu Wartezeiten kommen.“ Dazu gibt es noch eine einstündige Mittagspause, in der alle Schleusen geschlossen sind. Nach einem zu späten Start am ersten Tag sind die Maisers für den Rest der Tour daher immer früh auf den Beinen.

Auch am letzten Morgen in Gurgy wird der Frühstückstisch auf dem Sonnendeck rechtzeitig gedeckt. Und als das erste Hausboot im Hafen den Motor startet und langsam in den Kanal einbiegt, dreht auch Freizeitkapitän Maiser den Zündschlüssel und lenkt seine Pénichette flussabwärts, bis die Altstadt von Joigny wieder hinter den grünen Hügeln auftaucht.

Zur Sache

Unterwegs auf dem Fluss

Mit dem Hausboot reisen: Seit mehr als 40 Jahren betreibt Locaboat Holidays eine große Flotte an Hausbooten auf europäischen Wasserwegen. Eines der zahlreichen Feriengebiete ist das Burgund. Eine abwechslungsreiche Tour führt in sieben Tagen von Joigny durch Auxerre bis nach Châtel-Censoir. Je nach Schiffstyp und Reisetermin beginnt die Bootsmiete bei 945 Euro in der Woche. Die für vier Personen gut geeignete Pénichette 1020 FB beginnt bei 1918 Euro pro Woche. Zur Miete kommen Nebenkosten für Kraftstoff, Versicherung und eventuell Endreinigung. Die Reisen sind direkt bei Locaboat buchbar. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07 61 / 20 73 70 sowie im Internet unter www.locaboat.com/de.

Übernachten: Das 10,20 Meter lange Hausboot Pénichette 1020 FB bietet zwei Schlafzimmer jeweils mit eigenem Bad samt Dusche und WC. Die Küche neben dem gemütlichen Salon ist voll ausgestattet mit Elektroherd, Backofen, Kühlschrank, Geschirr und Kochutensilien. Auf dem Sonnendeck gibt es eine Sitzecke samt Sonnenschirm. Gefahren wird je nach Wetter drinnen oder vom Außenstand aus.

Buchtipp: Das kürzlich erschienene Reise-Taschenbuch „Burgund“ aus dem Dumont-Verlag bietet auf mehr als 300 Seiten Tipps zu Ausflügen, Ausgehmöglichkeiten und Touren im Burgund. Lohnenswerte Lieblingsziele des Autors und ein Magazin mit Reportagen runden den Reiseführer ab. Preis: 18,95 Euro.