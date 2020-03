Marlen Tham (rechts) und Gina Dambrowski mit Tauchausrüstung in der Lagune am Napoleonriff. (Marlen Tham)

Dahab. Sobald der Kopf unter Wasser ist, eröffnet sich eine wunderschöne und atemberaubende Welt. Es sieht aus wie in einem Aquarium: Bunte Fische wie Lipp-, Papagei- und Anemonenfische schwimmen herum, es gibt verschiedene Korallen und eine Meeresschildkröte.

Studieren an einem traumhaften Ort? Das geht, zumindest wenn man am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg studiert. 16 Studenten sind im Sommersemester gemeinsam mit den Biologen Professor Pedro Martínez Arbizu und Thomas Glatzel sowie Tutor Severin Korfhage nach Dahab in Ägypten gefahren. Die kleine Küstenstadt befindet sich im Süden auf der Sinai-Halbinsel am Golf von Aqaba am Roten Meer.

Ziel dieser Exkursion ist es, ein Verständnis für den Lebensraum Korallenriff und seiner Bewohner im Roten Meer zu bekommen und an eigenen Projekten zu erforschen. Zur physischen und theoretischen Vorbereitung gibt es für die Studenten zuvor in Oldenburg Schwimm- und Apnoetauchtraining sowie ein Seminar über die unterschiedlichen Organismen und Lebensräume in diesem Ökosystem. Bevor es losgeht, wird das Schwarzbrot auf die Tauchtaschen verteilt – ein Geschenk für Mitarbeiter der Tauchbasis in Dahab. „Das ist ein begehrtes Mitbringsel“, sagt Biologiestudentin Marlen Tham.

In den nächsten Tagen geht es darum, die verschiedenen Saumriffe in Dahab kennenzulernen und deren Bewohner zu studieren. Es geht jeden Tag mindestens zweimal ins 29 Grad Celsius warme Meer.

„Nachdem wir an den ersten Tagen eher die großen bunten Fische beachtet haben, sind uns dann immer kleinere Lebewesen wie Nacktschnecken, Würmer, Muscheln, Schwämme, Stachelhäuter, Seescheiden und natürlich auch die vielen verschiedenen Korallenarten aufgefallen“, so Tham. Es wird schnell deutlich, wie unterschiedlich die Riffe sind. So ist das „South Reef“ ein eher ruhiges bis mitteltiefes Riff. Am „Napoleon Reef“ schwimmen die Taucher über das Riffdach und sind nah an den Organismen. Sehr beeindruckend sind auch die „Three Islands“. Zunächst geht es für einige Meter über das Riffdach, hinter der Riffkante bietet sich dann ein atemberaubender Anblick. Dort gibt es drei Riffinseln bestehend aus unterschiedlichen und mächtigen Korallenformationen. Ein weiteres Highlight ist das berühmte „Blue Hole“, ein 110 Meter tiefes und mehr als 50 Meter breites Loch im Saumriffdach. Es ist eine Art Anziehungspunkt für Taucher, die mehr wollen. Nach dem Einstieg taucht man einem Riffhang entlang, ohne den Meeresboden sehen zu können. Es bietet sich ein wunderschöner Kontrast zwischen Riff und tiefblauem Meer, dazwischen tummeln sich zahlreiche farbenfrohe Fischschwärme und andere Lebewesen.

Die zum Teil abgebrochenen und toten Korallen fallen bei den täglichen Tauchgängen allerdings sehr ins Auge. Immer wieder laufen Touristen achtlos über das Korallendach und zerstören dies unwissentlich. Dabei ist das Berühren von Meeresbewohnern strengstens verboten.

Wer das Riff von einer anderen Seite kennenlernen möchte, sollte unbedingt an einem Nachttauchgang teilnehmen. Das haben auch die Studenten gemacht. Nach dem Sonnenuntergang geht es noch einmal zum Hausriff. „Es ist dunkel und ohne die Tauchlampen kommt es einem vor, als würde man in einem schwarzen Raum fliegen“, sagt Tham. Das Riff hat sich verändert, die vielen bunten Fische sind verschwunden und die nachtaktiven Jäger kommen zum Vorschein. Zahlreiche Soldaten-, Husaren- sowie einige Feuerfische mit ihren großen Augen kommen zum Vorschein, Kraken und Igelfische schwimmen ins Licht der Tauchlampen. Besondere Obacht gilt den Seeigeln mit ihren langen Stacheln, die nun nicht mehr versteckt zwischen den Korallenblöcken sitzen. Der Höhepunkt bei diesem Tauchgang ist für die Biologiestudenten der Anblick einer spanischen Tänzerin, einer handgroßen purpurroten Nacktschnecke.

Nachts haben die Studenten bei einem Tauchgang eine spanische Tänzerin gesehen. (Thomas Glatzel)

Um den Lebensraum Mangrove näher kennenzulernen, geht es für einen Tag in den Nationalpark nach Nabq. Mit den Geländewagen fährt man quer durch die Wüste. In der den Mangroven vorgelagerten Lagune lassen sich verschiedene Tiergruppen finden, wie Krebse, Muscheln, Fische und die dort sehr häufig vorkommende Mangrovenqualle. Die Landschaft sieht aus wie auf dem Mond. In einem kleinen Lager der Beduinen unter Palmenblättern gibt es Mittagessen. Es werden gegrillter Papageifisch, Nudeln, Reis und Kartoffeln angeboten. Nach dem Essen wird der Schnabel des verspeisten Papageifisches von den Studenten untersucht.

Zur Sache

Tauchen in Dahab

Anreise: etwa von Bremen mit Turkish Airlines über Istanbul nach Sharm el Sheik. Von dort aus bieten Reiseveranstalter einen Transfer zu Hotels oder Tauchbasen an.

Beste Reisezeit: März bis Juni und September bis November.

Unterkunft: Das Tauchhotel Inmo Divers Home liegt auf der Sinai-Halbinsel im Süden von

Dahab am Roten Meer. Auf dem Gelände befinden sich ein Pool und eine Terrasse mit Blick über das Meer auf die saudi-arabischen Küsten. Die Zimmer sind einfach gehalten, aber mit allem Notwendigen ausgestattet. In der Tauchbasis wird Deutsch gesprochen. Weitere Informationen gibt es unter www.inmodivers.de.

Essen: Von ägyptischen Gerichten bis hin zu Pizza und Pasta ist in Dahab alles dabei. An den touristischen Stränden bekommt man für umgerechnet etwa vier bis fünf Euro ein Gericht. Sehr beliebt ist der Beduinentee, bestehend aus verschiedenen schwarzen Teesorten und Kräutern der Wüste.

Weitere Informationen

Gina Dambrowski (22) kommt gebürtig aus Bremen. Sie studiert in Oldenburg Biologie.