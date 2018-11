Auch im November ist längst nicht immer Schietwetter. Dann bieten sich die Strände der Insel wunderbar für lange Spaziergänge an. (Tajdel)

Hörnum. Eigentlich ist das ja so: Sylt ist eine Marke, ein Selbstläufer. Sylt benötigt keine Werbung. Doch der Nordseeinsel geht es im November ganz ähnlich wie anderen Destinationen: In dem Monat, der für seine grauen und regnerischen Tage bekannt ist, kommen weniger Gäste. Früher wurden deshalb die Restaurants und Hotels im Winter geschlossen. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Auch bei Schietwetter sollen die Gäste kommen. Doch die wollen nicht unbedingt oder nur, wenn ihnen etwas geboten wird.

Um also auch im grauen November etwas zu bieten, hat Wella-Erbin Claudia Ebert, Eigentümerin des Hotels Budersand in Hörnum, vor vier Jahren das Lange Literaturwochenende ins Leben gerufen. Unterstützt und ermutigt wurde sie dabei von niemand geringerem als Schriftstellerin Elke Heidenreich. So entstand im November 2014 das Literaturfest mit zunächst sechs Lesungen, mittlerweile sind es zehn. Um den Gästen eine breite Plattform zu bieten, hat Claudia Ebert gleich die anderen vier Privathotels der Insel mit ins Boot geholt. Neben dem Budersand in Hörnum sind das Hotel Rungholt in Kampen, das Fährhaus Sylt in Munkmarsch, der Benen-Diken-Hof in Keitum sowie das Landhaus Stricker in Tinnum dabei.

Das Literaturfest ist von Beginn an gut bei den Gästen angekommen. Mittlerweile kommen bis zu 100 Gäste zu den jeweiligen Lesungen, an die sich abends ein Drei-Gänge-Menü anschließt. Zahlreiche Literaturfans sind von Anfang an dabei und einige kommen extra nur wegen des Festivals auf die Insel. Ziel erreicht, könnte man sagen. Doch der Erfolg des Festivals hat sich mittlerweile verselbstständigt, die Auswahl der Autoren ist abwechslungsreich und von hoher Qualität.

In diesem Jahr hat Elke Heidenreich sich zurückgezogen und erstmals nicht moderiert. Ihren Part haben die Dramaturgin Sonja Valentin, die FAZ-Journalistin Sandra Kegel sowie Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, kenntnisreich übernommen. Gelesen haben von Dienstag bis Sonntag etwa die Autoren Klaus Modick („Keyserlings Geheimnis“), Frido Mann („Das Weiße Haus des Exils“) oder der Journalist Klaus Brinkbäumer („Nachruf auf Amerika“).

Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen, hat am Freitagabend aus ihrem aktuellen Werk „So tun, als ob es regnet“ gelesen. Der Titel ihres dritten Romans bezieht sich auf ein rumänisches Sprichwort. „Es gibt Dinge, die man nicht hören will, und deshalb so tut, als ob man sie nicht hört“, erläutert Iris Wolff. Mit sanfter Stimme liest sie aus dem Roman, der über vier Generationen und vier Ländergrenzen hinweg historische Ereignisse erzählt und die Lebenswege der Einzelnen zu einem Reigen verbindet.

Die ehemalige Buchhändlerin Mariana Leky, die in Köln und Berlin lebt, hat ebenfalls ihren dritten Roman vorgestellt. „Was man von hier aus sehen kann“ ist ein Buch, das die Themen Liebe und Tod miteinander verbindet. Um diesen, wie sie selbst sagt, schwammigen Themen eine Struktur zu geben, hat sie ihre Protagonisten in ein Dorf im Westerwald verfrachtet. Ihre Figuren sind plastisch; Komik und Tragik liegen nah beieinander. Aber ihr Buch ist neben aller Tiefe vor allem auch eines: witzig. „Ich habe mich kaputt gelacht“, sagt deshalb auch eine Besucherin, die schon seit Jahren alle Lesungen des Langen Literaturwochenende besucht. Mariana Lekys Buch wurde 2017 nicht zu unrecht von den Buchhändlern aus ganz Deutschland zum „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ gewählt.

Genau wie Mariana Leky befeuert Dörte Hansen auch mit ihrem zweiten Buch „Mittagsstunde“ den Boom um die Dorfliteratur. Auch ihr Erstling „Altes Land“ spielte auf dem Land. 2015 sprach man vom „Dörte-Hansen-Wunder“; denn das Buch, wurde lange Zeit nur von Buchhändlern empfohlen und von den Feuilletons ignoriert – bis es sich eben nicht mehr ignorieren ließ. Auch „Mittagsstunde“ hat Dörte Hansen wieder im Norden in einem Dorf angelegt. Dabei spielt die momentane Landnostalgie allerdings keine Rolle. Bei Dörte Hansen geht es viel mehr um die Flurbereinigung der 1970er Jahre und den schleichenden Untergang der Dörfer, das leise Sterben des bäuerlichen Lebens und das Höfesterben. Wie in „Altes Land“ hat sie auch in ihrem Zweitling die Figuren mit liebevollem Blick und großer Wärme angelegt. Sie gibt der Landbevölkerung deshalb eine Stimme, „denn meist sind die Landwirte nicht die typischen Bücherschreiber“, sagt die Autorin aus Husum, die festgestellt hat, das es wenig Literatur gibt, die beschreibt, wie sich das Dorfleben anfühlt. Das wollte sie ändern.

Neben den Lesungen gibt es beim Langen Literaturwochenende genug Zeit, die Insel bei langen Spaziergängen am Strand zu genießen. Und gerade im Herbst gibt es Kenner, die auf diese Zeit schwören und auf der Insel runterkommen. Weil eben nicht so viel Trubel ist. Wer die Ruhe mag, findet die deshalb selbst während des Langen Literaturwochenendes, weil sich die Besucher ganz wunderbar auf die fünf Hotels verteilen. Und auch die Lesungen sind so aufgeteilt, dass die Gäste alle Häuser und deren Restaurants kennenlernen.

Zur Sache

Das Lange Literaturwochenende

Anreise und Unterkunft: Sylt erreichen Gäste mit der Fähre von Römö nach List, mit dem Sylt Shuttle der Deutschen Bahn oder dem Autozug von RDC Deutschland. Weitere Informationen zu den Übernachtungen und Preisen der Privathotels gibt es im Internet auf der Webseite unter www.privathotels-sylt.de.

Informationen zum Langen Literaturwochenende im kommenden Jahr gibt es im Internet ebenfalls auf der Webseite der Privathotels unter www.privathotels-sylt.de.