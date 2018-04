Ausflugstipp

Loch Ness lässt sich bald wieder komplett umrunden

Gute Nachrichten für Urlauber der britischen Insel: Der Wanderweg um den See Loch Ness in Schottland lässt sich wieder in voller Länge erkunden.