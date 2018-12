Hinweis für Urlauber

Lockerung des Tempolimits für Elektroautos in Österreich

Die österreichische Regierung will die Verbreitung von E-Autos fördern. Daher sollen elektrisch betriebene Fahrzeuge in Zukunft von bestimmten Tempolimits nicht betroffen sein. Urlauber können sich an entsprechenden Schildern orientieren.