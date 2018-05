Designhotel ÜberFluss: Der Name ist Programm

Das Bremer Designhotel ÜberFluss bietet erstklassige Wohlfühl-Arrangements. (Designhotel ÜberFluss)

Das kleine, aber feine Vier-Sterne-Designhotel liegt in der Bremer Altstadt direkt an der Weser und hat nicht nur traumhafte Aussichten auf Stadt, Fluss und Flaneure, sondern hat auch darüber hinaus einiges zu bieten. Beispielsweise ein erlesenes Interieur mit Designschätzchen von Charles Eames und Tom Dixon, ein ebenso üppiges wie vielfältiges Frühstücksbüfett, einen exklusiven, wunderschönen Spa-Bereich und als Clou ein Mehrbettzimmer für bis zu vier Personen. Es ist ausgestattet mit einer schicken, freistehenden Wanne, einem gemütlichen, breiten Doppelbett und mit einem etwas abgeteilt platzierten Etagenbett, bei dem Sie heute schon ausknobeln können, wer nach oben darf.

Entspannung in der Suite

Wer es sich richtig gutgehen lassen möchte, kann auch gleich die elegante Suite (dazu) buchen. Die wartet auf 80 Quadratmetern unter anderem mit einem begehbaren Kleiderschrank und einem verglasten Erker mit Weserblick auf. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, gemütlich im zimmereigenen Whirlpool zu sitzen und sich die gesammelten Anekdoten der Vergangenheit zu erzählen. Alternativ können Sie die Lage übrigens auch in der – ebenfalls im Raum integrierten – Sauna besprechen. Für den dazu gewünschten Prosecco oder Champagner sorgen die dienstbaren Geister des Hotels natürlich gerne ...

Bremer Sehenswürdigkeiten in direkter Nähe

In der freistehenden Wanne können sich die Gäste wunderbar entspannen. (Designhotel ÜberFluss)

Sollten Sie das Hotel tatsächlich auch mal verlassen wollen, dann dürfen Sie sich erneut gratulieren, dass Sie sich für das Designhotel ÜberFluss entschieden haben, denn es liegt mitten in der Bremer Altstadt. Sehenswürdigkeiten wie das Bremer Rathaus (UNESCO-Welterbe der Menschheit), die Stadtmusikanten, die Sögestraße, die Böttcherstraße oder das Schnoorviertel mit seinen verwinkelten Gassen und hutzeligen Häuschen sind alle fußläufig zu erreichen. Außerdem residieren Sie direkt an der schönsten Flaniermeile Bremens, der Schlachte. Hier reiht sich ein gastronomisches Highlight ans andere, und Sie können Stunden damit verbringen, zu sehen und gesehen zu werden.

Perfekt für Shopping-Queens

Im Bremer Ostertorviertel sind jede Menge avantgardistische kleine Mode-Boutiquen ansässig, die abseits des Mainstreams die unterschiedlichsten Geschmäcker bedienen. Hier gibt es auch entzückende kleine Geschäfte für Schmuck und Accessoires, Papeterie, Geschenkartikel und natürlich Schuhe. Außergewöhnliche Mitbringsel und Bremen-Souvenirs kann man zudem im Schnoor-Viertel oder in der für Kunsthandwerk bekannten Böttcherstraße bekommen.

„Kaffeesieren“ und feiern in Bremen

Das Frühstücksbüfett lässt keine Wünsche offen. (Designhotel ÜberFluss)

Zu einem Bremen-Besuch gehört natürlich auch das „Kaffeesieren“, also der gemütliche Kaffeeklatsch mit Ihren Freundinnen. Dazu laden allein rund um das Designhotel ÜberFluss einige der besten Bremer Kaffeehäuser ein. Und auch das „Bier nach vier“ bekommen Sie in der Heimatstadt der Marke Beck’s natürlich in allen nur erdenklichen Ausführungen an jeder Ecke.

Ihnen steht der Sinn mehr nach Cocktails, Musik, Tanz und Spaß? Auch da hat Bremen jede Menge zu bieten: vom traditionsreichen Rockschuppen bis zur Technodisco, von der Latinobar bis zur Szenekneipe. Fragen Sie einfach an der Rezeption – die Empfangsmitarbeiter im ÜberFluss kennen sich bestens aus und liegen mit ihren Tipps immer richtig. Nach einer durchtanzten Nacht bleibt eigentlich nur die Empfehlung: schlafen, frühstücken, entspannen, wiederholen!

Entspannte Auszeit in Bremen

Natürlich eignet sich das Designhotel ÜberFluss nicht nur für einen Wochenend-Aufenthalt mit den besten Freundinnen. Bei uns sind auch Freunde herzlich willkommen – oder Familien oder Lieblingskollegen. Und das übrigens nicht nur am Wochenende: Auch unter der Woche ist es herrlich entspannend bei uns.

Probieren Sie es aus. Bis bald im Designhotel ÜberFluss!