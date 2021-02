Das Weissenhaus wurde 2014 eröffnet und besteht aus mehr als 40, teilweise denkmalgeschützten Gebäuden. Herzstück ist das mehr als 400 Jahre alte Schloss, in dem sich auch das Zwei-Sterne Restaurant Courtier befindet. (Michael Poliza)

Natalie Fischer-Nagel: Ich kann mir vorstellen, dass das so wirkt, weil Männer bisher stärker sichtbar waren. Unterbewusst wird mit dem Bild eines Hoteldirektors ein Mann verbunden. Die Realität sieht allerdings so aus, dass auch hier engagierte Frauen aufgeholt haben und sich die Gewichtung in den nächsten zehn Jahren sicher ausbalancieren wird. Zudem gibt es mittlerweile eindrucksvolle Vorbilder – beispielsweise meine Kollegin Michaela Doll, die seit 24 Jahren mehrere Tausend Mitarbeiter im Europa Park Rust anleitet.

Absolut. Eine umfangreiche Aufgabe wie meine ist naturgemäß eine große Herausforderung, übrigens auch für einen Mann. Mir ist aber kein Kollege oder keine Kollegin bekannt, der oder die ein Hotel – ganz gleich welcher Kategorie – anleitet und das als Selbstläufer oder Routinejob sieht. Wir arbeiten in unserer Branche mit Menschen und mit Emotionen, das erfordert neben der Managementleistung immer auch viel Empathie, Herzblut und persönliche Involvierung, und das ist natürlich anspruchsvoll und gleichzeitig sehr erfüllend. Weissenhaus hat bis heute eine Investition von 100 Millionen Euro erfordert. Solche Betriebe benötigen ganz unabhängig von der Branche immer Kompetenz, maximale Aufmerksamkeit und Herzblut.

Die Aufgaben in der Ferienhotellerie sind sehr unterschiedlich, und das macht es für mich besonders spannend. Bis zu dem Punkt, an dem wir Gäste glücklich machen dürfen, müssen wir erst einmal die Umgebung dafür schaffen. Das beginnt bei der geschmackvollen Innenausstattung der Suiten und hört bei der Müllentsorgung auf. Natürlich haben wir entsprechend fachkundige Kollegen für die einzelnen Bereiche an unserer Seite, dennoch ist es aus meiner Sicht notwendig, die Details der Einzelbereiche genau zu kennen und die Talente der Mitarbeiter ideal miteinander zu verbinden. Letzteres ist das Geheimnis, denn ohne die ideale Vernetzung der Talente können keine Spitzenleistungen vollbracht werden.

Oh ja, zum Beispiel der sogenannte Turn-down-Service, der in Luxushotels etabliert ist. Hier ist gemeint, dass am Abend das Zimmer nochmals vom Müll befreit wird, Handtücher ausgetauscht werden und eine kleine Reinigung erfolgt. Ich halte das angesichts einer täglichen Zimmerreinigung und des Handtuchaustauschs für nicht mehr zeitgemäß, vier Stunden, nachdem man gereinigt hat, noch einmal Handtücher auszutauschen. Die Wäscheberge, die wir als Hotel damit verursachen, schmerzen mich sehr. Natürlich soll der Gast ein wundervolles und luxuriöses Erlebnis genießen, und wenn ihm die fünf Handtücher pro Tag nicht reichen, dann soll er gern noch weitere erhalten. Das jeden Tag als Standard in allen Zimmern anzubieten, halte ich jedoch für antiquiert, und es passt nicht mehr in eine Zeit, in der wir klüger mit Ressourcen umgehen könnten.

Der Strand in der Hohwachter Bucht ist naturbelassen. (René Supper)

Ich habe keine Kinder, und das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich persönlich hätte nicht gewusst, wie ich meine Karriere mit einem Kind hätte gestalten können. Natürlich kenne ich viele erfolgreiche Kolleginnen, die die Familie in den Betrieb integriert haben, allerdings in erster Linie Unternehmerinnen, die dann eben Heiligabend die Kinder in den Betrieb mitnehmen und diese dann mit den Gästen unter den Weihnachtsbaum setzen. Ob mit oder ohne Kinder, meine Beobachtung ist, eine Spitzenposition in der Hotellerie ist auch stark von der Haltung des Partners abhängig. Ein Partner, der versteht, wie ein Hotel funktioniert, die Leidenschaft unterstützt und der nicht ausbremst, ist einfach elementar.

Für mich ist es ein Riesenvorteil, und ich bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig zu ergänzen und beste Ergebnisse für Weissenhaus zu bieten. Als Paar nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team zu sein, ist erfüllend und anstrengend zugleich und funktioniert sicher für die wenigsten richtig gut. Ich bin jedoch immer wieder begeistert, wie wertvoll die Verbindung von unterschiedlichen Sichtweisen ist und wie sehr wir als Organisation davon profitieren.

Es ist spannend, zu sehen, dass in den vergangenen Jahren verstärkt Jungs die Ausbildung in der Hotellerie anstreben, früher war das Hotelfach ein Mädchenberuf. Heute sind so viele weitere Möglichkeiten wie duale Studiengänge dazugekommen, dass wir eine sehr gute Mischung haben. Dennoch stelle ich aus Überzeugung nur Auszubildende ein, die wirklich engagiert sind, sich bestens informiert haben und durch persönliche Leidenschaft überzeugen. Wir möchten exzellente Nachwuchskräfte für die Branche ausbilden, hier gibt es von mir keinen Mädchenbonus. Glücklicherweise haben wir immer tolle Damen dabei, die uns begeistern.

Hoteldirektorin Natalie Fischer-Nagel (Weissenhaus)

Dieses Amt bedeutet in erster Linie eine hohe Verantwortung für unsere Mitgliedshäuser in 63 Ländern weltweit. Als Deutschland-Delegierte vertrete ich nicht nur die Interessen unserer deutschen Mitglieder, die als private Unternehmer seit Jahrzehnten Urlaubserinnerungen für ganze Generationen geprägt haben, sondern darf auch im Board of Directors die internationale Strategie von Relais & Châteaux mitgestalten. Unsere Hotelvereinigung ist eine der prestigereichsten weltweit und vereint ausschließlich private Hoteliers und Spitzenrestaurants. Es gibt viele schöne Hotelkooperationen – bei uns werden die Gäste allerdings immer am besten kulinarisch verwöhnt. Denn Spitzengastronomie in all ihren Facetten ist ein Versprechen in jedem Relais & Châteaux.

Zur Person

Natalie Fischer-Nagel

ist Direktorin des Hotels Weissenhaus Grand Village Resort & Spa an der Ostsee. Das Herzstück ist ein 400 Jahre altes Schloss. Sie führt das Hotel gemeinsam mit ihrem Mann.