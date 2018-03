Französische Riviera

Mediterrane Gärten mit Meerblick an der Côte d'Azur

Traumgärten mit exotischen Pflanzen erwarten Urlauber an der französischen Riviera. Das sonnenverwöhnte Mikroklima an der Côte d'Azur lässt Pflanzen gut gedeihen. Selbst gartenverrückte Engländer legten an der Küste Herrenhäuser mit prächtigen Parks an.