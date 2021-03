Ab in den Urlaub: Die Hoffnung von Touristikern ist, dass das bald wieder möglich ist. (Christoph Reichwein (crei), via www.imago-images.de)

Als Touristiker sei man manchmal sprachlos, wenn man die jeweils neuen Beschlüsse aus der Politik sehe, sagt Michael Buller, Vorstand des Verbands Internet Reisevertrieb (VIR), bei einer Online-Veranstaltung. „Uns muss nach zwölf Monaten mehr einfallen als ein dauerhafter Lockdown.“

Er fordert deshalb, Perspektiven für eine Kehrtwende in der Corona-Krise zu schaffen. „Wir brauchen definitiv mehr Schnelltests – gerne auch wieder für Rückreisende direkt an den Flughäfen –, und mehr Impfungen“, betont der Digital-Experte. Er verweist außerdem auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts, dass die Reiseindustrie eben nicht, wie zuvor oft behauptet, Auslöser von Ansteckungen sei. Dass die Touristik seit Monaten ignoriert werde, sei längst nicht mehr nachvollziehbar. Das sage er vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Reiseindustrie mit vier Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitrage. Und: „2,9 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in der Touristik. Zum Vergleich: In der Autoindustrie sind es 800.000“, sagt Buller.

Wie dramatisch der wirtschaftliche Schaden durch die Corona-Pandemie in der Reisebranche bereits ist, zeigten die Zahlen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Freizeit (FUR) zum vergangenen Reisejahr. Demnach wurden für das Jahr 2020 etwa 30 Prozent weniger Urlaubsreisen, 40 Prozent weniger Gesamtausgaben bei Urlaubsreisen und 60 Prozent weniger Kurzurlaubsreisen als im Jahr zuvor erfasst. Ulf Sonntag von der FUR fasst das mit folgenden Worten zusammen: „Eigentlich gibt es keine Gewinner beim Reisemarkt, nur Verlierer.“ Allerdings macht er Hoffnung für die kommenden Monate: Die Branche könne schnell wieder anspringen, sagt er. „Die Ergebnisse unserer Studien stimmen vorsichtig optimistisch.“ So sagten 21 Prozent der Befragten, dass ihr Ziel für den Sommer sicher sei, 38 Prozent seien dagegen unsicher. Doch die, die jetzt noch abwarten, gelten als Potenzial für Sommer und Herbst, sagt er. „Killer der Nachfrage sind allerdings Quarantänen und dauernde Änderungen der Regeln“, so Sonntag.