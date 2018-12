Cruz und seine Freunde sind Entdecker und Abenteurer. (National Geographic)

Berlin. Cruz sitzt auf seinem Surfbrett, als er spürt, dass etwas an seinem Bein zieht. Ein Hai? Mit letzter Kraft kann der Zwölfjährige sich befreien. Dabei stellt er fest, dass nicht ein Hai ihn festgehalten hat, sondern ein Taucher. Ob das alles mit der geheimnisvollen Verschwörung zusammenhängt, der Cruz und seine Freunde auf die Schliche kommen und die sie zur Zielscheibe einer mysteriösen Organisation macht? Das erfahren die jungen Leser im weiteren von „Explorer Academy: Das Geheimnis um Nebula“ von Trudi Trueit. Cruz Coronado möchte gern Forscher werden und jeden Ort der Welt kennenlernen. Kein Wunder also, dass er Schüler der Explorer Academy ist. Dort werden unerschrockene Entdecker ausgebildet, die Schätze dieser Welt ausfindig zu machen und die Schönheit der Erde zu bewahren. In dem Auftakt der Reihe wird Cruz in eine gefährliche Mission verstrickt, die ihn quer über den Globus führt: von Honduras zum Himalaja über Australien bis in die Arktis.

Das Schöne an dem Kinderbuch: Zu vielen Orten, die Cruz auf seiner Mission besucht, gibt es Landkarten, die die Region einordnen. Außerdem enthält das Buch Hintergrundinformationen und verknüpft fiktionale Abenteuer mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die für junge Leser leicht verständlich aufbereitet werden. Das Buch richtet sich an junge Leser zwischen zehn und zwölf Jahren, und ist der erste Band einer siebenteiligen Reihe.

Das Magazin National Geographic feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Zu diesem Geburtstag gibt es nun eine Neuerung: Erstmals wird fiktionale, aber faktenbasierte Literatur für Kinder in das Programm aufgenommen. Die wesentlichen Inspirationsquellen sind die Abenteuer sowie Forschungsreisen und -erlebnisse von Wissenschaftlern, Fotografen und Journalisten der National Geographic Society.

Das Kinderbuch „Das Geheimnis von Nebula“ ist im Verlag von National Geographic erschienen. Das Buch ist farbig illustriert und hat

240 Seiten. Es kostet 14,99 Euro.