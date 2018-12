In Gröpelingen kennen die Leute Ansgar Möller als den Mann mit dem Hund. Santi kommt aus Spanien und ist seit neun Jahren auch bei den Pilgerreisen auf dem Jakobsweg dabei. (Kai Hempe)

Bremen. Einfach einen neuen Weg gehen – das wollte Ansgar Möller vor zehn Jahren. „Ich wollte mir etwas Eigenes aufbauen“, erzählt er. Als Theologe hatte er zwölf Jahre in den katholischen Gemeinden im Bremer Westen und im Jugendgefängnis in der Seelsorge gearbeitet. Dann, mit 40 Jahren, wollte er einen anderen, einen neuen Weg einschlagen. Nachdem er zuvor bereits zwei Pilgerfahrten auf dem spanischen Jakobsweg organisiert hatte, geht er den Weg 2004 schließlich selbst.

Damals entsteht eine erste Idee: Ansgar Möller will eine Herberge am Jakobsweg aufbauen. Spanische Freunde unterstützen ihn, doch letztlich scheitert er an der iberischen Bürokratie. Doch die Idee, etwas Eigenes aufzubauen, das mit dem Jakobsweg zusammenhängt, bleibt. In der Gemeinde organisiert Ansgar Möller irgendwann erneut eine Pilgerfahrt nach Spanien. Das Interesse ist groß, doch viele Pilgerfreunde eint: Sie wollen nicht in Herbergen schlafen und ihren Rucksack nicht selbst schleppen.

Für Ansgar Möller formt sich aus der anfänglichen Idee langsam eine Vorstellung: Im April 2008 gründet er die Firma „Pilgino“ mit Sitz in Alt-Gröpelingen am Pastorenweg. Er bietet Reisen für Jakobspilger sowie in dem dazugehörigen Internetshop Jakobsmuscheln, Pilgerausweise, Wandersocken, Rucksäcke, Trekkingstöcke und vieles mehr an.

Der Pilgino-Shop im Internet hat sich in den vergangenen zehn Jahren zum deutschlandweit größten Internetshop für Pilgerbedarf entwickelt. Im Bereich der Gruppenreisen auf dem Jakobsweg ist das Bremer Unternehmen ebenfalls das größte in Deutschland. Pilgino gibt es nun mittlerweile seit zehn Jahren – das wird am 8. Dezember gefeiert.

Anfangs geht Ansgar Möller mit den Pilgern nur den traditionellen, etwa 800 Kilometer langen, „camino francés“ von St. Jean Pied de Port in den französischen Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Mittlerweile bietet er außerdem noch den „camino portugues“ durch Portugal, den „camino norte“ an der spanischen Atlantikküste sowie zwei weitere Pilgertouren an, die in Andalusien starten: die „via de la plata“ von Sevilla aus sowie den

„camino moz arabe“ von Granada aus. Beide sind circa 200 Kilometer lang.

Bei allen Pilgerreisen wandern die Teilnehmer etwa 20 Kilometer am Tag. Die unterschiedlich langen spanischen Wege sind bei Pilgino in kürzere Strecken von etwa 200 Kilometern eingeteilt, sodass die Pilgerreisen etwa zwei Wochen dauern. Wer mag, schließt an die zweiwöchige Reise noch die übrigen Streckenteile an oder geht sie in den kommenden Jahren peu à peu.

Die Jakobspilger, die mit Pilgino reisen, sind zwischen 21 und 84 Jahren alt. Etwa jeder Dritte ist Rentner, das Gros der Mitreisenden bewegt sich zwischen 45 und 75 Jahren alt. Und es pilgern übrigens mehr Frauen als Männer mit. „Frauen sind fitter und offener“, erzählt Ansgar Möller. Aber es gibt auch bestehende Gruppen, die sich gemeinsam auf den Weg machen. „Wir hatten schon Schützenvereine dabei, Dachdecker- oder Pfadfindergruppen“, erzählt er. Wer allerdings einmal mit Pilgino mitgereist ist, kommt immer wieder, hat der Pilgerexperte festgestellt. Ansgar Möller weiß auch den Grund: „Pilgern macht zufrieden“, sagt er. „Man erreicht jeden Tag etwas, hat ein festes Ziel und bewegt sich in seiner natürlichen Geschwindigkeit.“ Wichtig ist auch bei den 16-köpfigen Gruppenreisen, dass jeder seinen Weg für sich geht.

So stimmt der Reiseleiter die Pilger morgens nach dem gemeinsamen Frühstück mit einem Impuls auf die Wegstrecke ein und gibt ihnen Tipps zu Sehenswürdigkeiten oder Kirchen am Wegesrand. Der Reiseleiter läuft allerdings nicht mit. „Wir wollen die Leute nicht bespaßen. Jeder soll seinen eigenen Weg auf seine Weise und in seinem Tempo laufen“, erläutert der Gröpelinger. Die Pilger müssen den Weg selbst finden – was auf dem Jakobsweg aber im Allgemeinen kein Problem darstellt, da die Strecke mit dem Symbol der Jakobsmuschel sowie gelben Pfeilen gut ausgeschildert ist. Und ansonsten können die Pilger auch jederzeit die Einheimischen nach dem „camino“ fragen.

So löst sich die Gruppe nach dem Frühstück und dem Impuls auf. Das Gepäck wird derweil zur nächsten Unterkunft transportiert. Zum Abendessen treffen sich dann alle wieder. „Wir schätzen die Tischgemeinschaft“, sagt Ansgar Möller.

Daraus hat sich nun sogar ein neues Konzept entwickelt. Seit zwei Jahren pilgert Ansgar Möller mit Weinliebhabern über den Jakobsweg. „Vino y camino“ heißt das neue Angebot. Innerhalb von zehn Tagen wandert die Gruppe und besucht entlang des Jakobsweges unterschiedliche Winzer. Zwischendurch lernt sie auch mal eine Ölmühle oder eine Sektkellerei kennen. Der große Vorteil: Ansgar Möller kennt alle Winzer und Bauern persönlich. Die Reise beginnt in den Vorpyrenäen und führt über Burgos, Leon und Galizien bis nach Nordportugal. Weil der 50-Jährige so begeistert von den Weinen entlang des Jakobswegs ist, bietet er diese jetzt auch zum Kauf an.

Über die Jugendarbeit in den Gemeinden ist Ansgar Möller noch so gut vernetzt, dass er zusammen mit anderen immer wieder neue Projekte anschiebt. Gemeinsam mit Nick van Heyningen hat er beispielsweise eine Olivenöl-Salz-Praline entwickelt. Die hat sich seit der Markteinführung im Frühjahr zu einer der beliebtesten Pralinen von Konditor van Heyningen aus Gröpelingen entwickelt. Da der Pilgino-Firmensitz am Pastorenweg mit all den Leckereien fast aus allen Nähten platzt, plant Ansgar Möller im kommenden Jahr nun in ein Ladenlokal ganz in der Nähe umzuziehen.

Zur Sache

Pilgino feiert sein Zehnjähriges

Geburtstagsfeier: Pilgino gibt es in diesem Jahr seit zehn Jahren. Das wird am Sonnabend, 8. Dezember, ab 12 Uhr mit einem Adventsbasar und einem Tag der offenen Tür in den Räumen am Pastorenweg 188 in Gröpelingen gefeiert. Reiseleiter erzählen dort über ihre Pilgerreisen auf dem Jakobsweg. Wer mag, probiert oder kauft Weine, Olivenöl, Essig und Pralinen sowie Kaffee und Schokolade von Made in Gröpelingen oder die Chutneys und Salsa der Knasteria. Um 20 Uhr gibt es schließlich ein Konzert mit „Schöön“ aus Walle.

