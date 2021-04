Auf einer nachhaltigen Wanderung durch den Regenwald von Laos geht es bei Vang Vieng über eine Bambusbrücke. (Reisen mit Sinnen)

Wie finden Sie es, wenn Touristikkonzerne wie Tui, FTI oder die Airline Lufthansa staatliche Hilfsbeträge in Milliardenhöhe bekommen?

Kai Pardon: Grundsätzlich muss man sich bei Staatshilfen doch die Frage stellen: Was ist systemrelevant? Touristikunternehmen sind es nicht. Wenn es schon Staatsgelder gibt, dann sollten die auch an Bedingungen geknüpft werden.

Nachhaltigkeit ist bislang im Tourismus allein Unternehmensverantwortung. Es gibt staatlicherseits kaum Steuerungsregeln Richtung Nachhaltigkeit. Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, dass die Emission der Flüge, solange es noch keinen klimaneutralen Treibstoff gibt, verpflichtend zu 100 Prozent klimakompensiert werden. Das ist zwar eine Krücke, jedoch zurzeit ohne Alternative. Man hätte darüber hinaus auch internationale Richtlinien für Investitionen festlegen können, in denen etwa Festverträge für Mitarbeitende vorgeschrieben werden oder Verpflichtungen, nicht im Naturschutzgebiet zu bauen.

Ja, vermutlich. Und ich hätte nichts dagegen, dass auch kleinere Betriebe Auflagen erfüllen müssen. Mir liegt daran, dass der Tourismus allgemein verträglicher für Umwelt, Klima und soziale Belange wird. Im „forum anders reisen“ organisieren sich beispielsweise nachhaltige Betriebe, auch viele kleinere. Reisen mit Sinnen kompensiert zu 100 Prozent CO2, viele im Forum ebenfalls, aber nicht alle. Aber alle verzichten generell auf Kurzstreckenflüge und bieten Flugreisen nur an, wenn die Gäste bei einer Fernreise beispielsweise zwei Wochen im Land bleiben.

Das stimmt, der Verbraucher hat kaum Orientierung am Markt. Er weiß nicht, welche Produkte oder welche Hotels nachhaltig sind. Deswegen wäre es sinnvoll, ein System zu entwickeln, das ihnen dabei hilft, etwa ein Ampelsystem, nach dem Schema: Grün ist in Ordnung, Gelb geht so und Rot gar nicht. Dann könnte der Kunde entscheiden, und der Veranstalter bekäme Druck vom Kunden. Viele Menschen buchen mittlerweile im Internet und eine Kennzeichnung würde ihnen dabei helfen, die Materie vertrauter und transparenter zu machen.

Ich würde es mir wünschen. Laut Bundesministerium für Umwelt strebt Deutschland bis 2050 eine komplette Treibhausgasneutralität an. Wie soll das erreicht werden, gerade auch beim Flugverkehr? Mit den Rettungspaketen ist eine Riesenchance verpasst worden, den Massentourismus klimafreundlicher und auch sozialverträglicher zu gestalten. Was die Zukunft betrifft, glaube ich, dass sich die Reisenden in zwei Lager aufteilen. Einmal in diejenigen, die Sonne, Sicherheit und Schnäppchen wollen. Die werden weiter in Großhotels und auf Kreuzfahrten gehen – aber auch da ist es wichtig, dass die Hotels nachhaltiger werden, dass kompensierte Flüge angeboten werden und regionale Verpflegung. Aber so eine Transformation braucht Zeit.

Die andere Gruppe sucht Qualität, nicht ausschließlich die Sterne des Hotels sind relevant. Sie sucht einen authentischen Urlaub, möchte Alltag erleben, lokale Erzeuger besuchen, sich gesund ernähren oder mit einem Ranger durch einen Nationalpark streifen. Diese Gruppe möchte einen Urlaub, der nicht austauschbar und willkürlich ist.

Ein großer Hemmschuh für nachhaltigen Tourismus wird der Massentourismus

bleiben. Wie kann man den nachhaltiger gestalten?

Auch diese Menschen und ihre Urlaubswünsche haben eine Berechtigung. Man braucht auch Hotels für die Massen. Auch all-inclusive kann sinnvoll sein, wenn in den Anlagen regenerative Energien genutzt werden, man sich überlegt, woher man regionales Essen für 2000 Gäste bekommt und man keinen Golfplatz mitten in die Wüste baut, der täglich gewässert werden muss. Auch die Flüge in massentouristische Regionen könnten kompensiert werden. Nachhaltigkeit sollte kein unabhängiges Element sein oder etwas, was bestimmte Unternehmen anbieten, sondern es sollte Teil der Qualität sein und in den Bewertungskriterien sichtbar sein – auch im Massentourismus.

Kai Pardon ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Reisen mit Sinnen. (Reisen mit Sinnen)

Viele Menschen haben im Kopf, dass Nachhaltigkeit nicht sexy ist, dass es mit Verzicht verbunden ist. Aber das stimmt nicht. Nachhaltigkeit ist purer Genuss, ist guter Geschmack, das Essen in einem Restaurant mit Einheimischen oder Begegnungen in kleinen Unterkünften, in denen man sich wie ein König fühlt. Nachhaltig reisen bedeutet auch, die Natur zu genießen, selbst zu bestimmen, was man machen möchte und woran man Spaß hat – und es gibt viel zu entdecken. Wir bei Reisen mit Sinnen sagen, dass wir unseren Gästen eine Blumenwiese bieten. Man staunt, was dort alles wächst und kann sich seinen eigenen Strauß nach seinen persönlichen Bedürfnissen pflücken.

Ich habe Stadt-, Regional- und Landschaftsplanung studiert und meine Abschlussarbeit über die Altvölker auf der Insel Borneo geschrieben. Es ging damals um den Aufbau eines fairen Tourismus, von dem auch die Einheimischen profitieren können. Oft sind sie lediglich exotisches Fotomotiv. Neben der Klimadiskussion gibt es ja auch noch das weltweite Problem Plastikmüll, gerade in sich entwickelnden Ländern, wie Malaysia oder Thailand. Das ist teilweise sehr frustrierend. Heute weiß man, dass Plastikmüll aus dem Westen an Länder in Südostasien verkauft wird. Dort gibt es mittlerweile viele Länder, in denen man nicht mehr an den Strand gehen kann, ohne in Plastikbergen zu stehen. Wer mit dem Finger auf die Menschen dort zeigt, sollte bedenken, dass wir alle diesen Müll erzeugen.

Zur Person

Kai Pardon

ist Gründer und Geschäftsführer des nachhaltigen Reiseveranstalters Reisen mit Sinnen sowie Vorstandsmitglied des Unternehmerverbandes „forum anders reisen“.