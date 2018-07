Mallorca wartet momentan mit angenehmen Badetemperaturen auf. Mit 25 Grad steht dem Badespaß nichts im Weg. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (dpa)

Hamburg (dpa/tmn) - Badeurlauber finden derzeit überall am Mittelmeer angenehme Wassertemperaturen vor. Auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen, kommt das Meer auf 25 Grad.

In Rimini an der Adria, auf der griechischen Insel Korfu und an Tunesiens Küste sind es 24 Grad. An der türkischen Riviera und rund um Zypern erreicht das Mittelmeer sogar warme 27 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Kühler sind Nord- und Ostsee, die auf maximal 20 Grad kommen.

Wassertemperaturen in Deutschland: Nordseeküste 16-19 Ostseeküste 18-20 Helgoland 16 List/Sylt 17-18 Norderney 17-18 Fehmarn 19-20 Rügen 18-20 Usedom 19 Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 18-22 Algarve-Küste 19-20 Azoren 21-22 Kanarische Inseln 22 Französische Mittelmeerküste 22-25 Östliches Mittelmeer 24-28 Westliches Mittelmeer 21-26 Adria 23-25 Schwarzes Meer 22-28 Madeira 21-22 Ägäis 24-26 Zypern 27 Antalya 27 Korfu 24 Tunis 23 Mallorca 25 Valencia 26 Biarritz 22 Rimini 24 Las Palmas 22