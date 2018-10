Bis zu 28 Grad

Mittelmeer weiterhin warm

Während der Herbst in Deutschland für kühle Temperaturen sorgt, kann insbesondere in Südeuropa noch bei angenehmen Temperaturen im Meer gebadet werden. Das östliche Mittelmeer erreicht bis zu 28 Grad - und auch in der Ägäis ist das Wasser noch angenehm warm.