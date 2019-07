Die Ausstellung in Hildesheim zeigt auch dieses Foto des Weltraumpioniers Edwin (Buzz) Aldrin. Foto: Christophe Gateau/dpa (Christophe Gateau / dpa)

Zwei Museen in Niedersachsen erinnern mit speziellen Veranstaltungen an die erste Mondlandung im Juli 1969. Ins Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim lockt am Wochenende vom 19. bis 21. Juli die Aktion „Abenteuer Mond - 50 Jahre Mondlandung“.

Als erster Mensch hatte am 21. Juli 1969 Apollo-11-Kommandant Neil Armstrong den Fuß auf den Mond gesetzt. „Neben Vorträgen und Großaufnahmen liegt der Fokus auf Mitmachaktionen“, sagt die Hildesheimer Museumsdirektorin Regine Schulz.

So wird zum 50. Jahrestag in Kooperation mit der Universität Hildesheim ein fahrbarer Roboter bereitgestellt, den Besucher steuern dürfen. Zudem können Gäste in einem aufblasbarem Planetarium das All erleben. Außerdem sind originale Mondgesteine zu sehen.

Im Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg gibt es am Wochenende eine „Astro-Show“ zu sehen, in der Geschichten aus dem All erzählt werden. Außerdem können Besucher bei der Aktion „phaenonia“ selbst kreativ werden und aus Alltagsmaterialien Raketen oder Raumfahrzeuge bauen. (dpa)