Skifahrer finden in Garmisch-Partenkirchen gute Bedingungen vor. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

München (dpa/tmn) - Auch nach dem kalendarischen Frühlingsanfang kommen Wintersportler in den deutschen Mittelgebirgen noch auf ihre Kosten. Hier die Schneehöhen in Europa im Überblick:

Einige Gebiete können nach einem Wintereinbruch ihre Saison fortsetzen, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt. Sehr gut seien die Schneeverhältnisse etwa oberhalb von 800 Metern im Bayerischen Wald. In den Bayerischen Alpen sind die Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder gut.

Abfahrten bis ins Tal und hervorragende Pisten warten laut VDS weiterhin in Österreich, auch wenn der Schnee dort in tiefen Lagen langsam abschmilzt. Skigebiete in der Schweiz, in Frankreich und im italienischen Südtirol punkten ebenfalls noch mit ordentlich Schnee.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 40 230 15 Zugspitze - 399 - Sudelfeld 30 195 36 Reit im Winkl 33 170 84 Fellhorn-Kanzelwand 40 185 43 Nebelhornbahn Oberstdorf 30 220 43 Feldberg / Schwarzwald 19 66 51 Skiliftkarussell Winterberg 60 60 - Fichtelberg / Erzgebirge 45 45 15

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 158 180 15 Ramsau / Dachstein - Ski amade 50 110 150 Kitzsteinhorn Kaprun 30 290 10 Saalbach Hinterglemm Leogang 50 160 23 Kitzbühel - Kirchberg 83 147 55 Planai - Schladming - Ski amade 90 160 - Ischgl 50 150 35 Mayrhofen - Zillertal 0 115 - Tux - Finkenberg 50 340 14 Sölden 183 319 - Kaunertaler Gletscher 475 575 23 Stuben am Arlberg 235 380 - Silvretta Montafon 25 206 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 9 216 6 Zermatt 155 385 6 Flims Laax 57 492 27 Davos Klosters 113 251 76 4 Vallées 20 370 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 50 180 10 Ortler Skiarena 50 260 - Kronplatz 15 58 5

Schneehöhen in Frankreich: