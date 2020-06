Panorama mit Sonnenuntergang bei Sörenberg von der Schrattenfluh aus gesehen. (Martin Maegli/Switzerland Tourism)

Die Schweiz hat nachhaltige Entwicklung bereits vor Jahren zu einem Staatsziel erklärt: Was macht die Schweiz so nachhaltig?

Joerg Peter Krebs, Direktor von Schweiz Tourismus Deutschland (Nathalie Zimmermann/Schweiz Tourismus)

Jörg Peter Krebs: Eigentlich ist Nachhaltigkeit fast ein Teil unserer DNA. Nachhaltigkeit ist eine Erziehungsfrage. Man lernt bei uns, anders mit den Dingen umzugehen: mit Lebensmitteln, Abfällen, dem Naturschutz und der Umwelt. Das ist nichts, was wir aufoktroyiert bekommen müssen. Auf der anderen Seite entwickeln wir Projekte und Produkte, die nachhaltig sind: im Tourismus, in Städten oder bei der Mobilität. Seit 150 Jahren wurde etwa die Infrastruktur ausgebaut und immer weiter entwickelt. Früher fuhren Dieselbusse, heute Elektro. Da ist vieles natürlich gewachsen.

Die Voraussetzungen zur Nachhaltigkeit haben aber natürlich auch ein wenig mit Glück zu tun, aber auch daran muss man arbeiten: Im Gotthardmassiv entspringen Rhein, Rhone und Inn. Wir haben dadurch eine hervorragende Wasserqualität und Freizeitmöglichkeiten.

Die Basis ist die Mobilität. 1972 haben wir für ausländische Gäste die Schweizer Ferienkarte eingeführt, heute ist das der Swiss Travel Pass. Damit können Reisende ganz flexibel mit Bahn, Bus und Schiff durch die Schweiz fahren. Vor allem unsere Gäste aus Übersee sollen nicht zwangsläufig auf Mietwagen, sondern auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist das Vertrauen in die öffentlichen Verkehrsmittel nicht sonderlich ausgeprägt. Wenn in der Schweiz ein Zug fünf Minuten zu spät kommt, dann regen sich schon alle auf.

Der Glacier Express fährt am Oberalppass auf 2033 Meter über dem Meer. (Stefan Schlumpf/Glacier Express)

Ja, genau. Der Tourismus ist gewachsen, aber es sind nie extrem große Kapazitäten entstanden, sondern alles peu à peu und nachhaltig. Abgesehen davon ist es sehr schwierig in der Schweiz, große Projekte baulich umzusetzen.

Ja, wir haben bereits seit dem Jahr 1999 mehr als 3300 ausgeschilderte Radkilometer im Veloland Schweiz. 2009 wurde das Konzept der lautlosen Fortbewegung mit der Stiftung „Schweiz mobil“ weiterentwickelt: Auf der Webseite finden sich Wege für Wanderer, Radfahrer, Mountainbiker oder Kanuten. Das neueste Beispiel ist die Grand Tour of Switzerland, die über 1600 Kilometer lange Ferienstraßen durch die ganze Schweiz führt. Die kann man mit dem E-Auto fahren, da sie entlang der Strecke mit den nötigen Ladestationen ausgestattet ist.

Eine große Rolle. Die Slow-Food-Bewegung hat hier eine Heimat. Es gibt viele Hofläden, eigene Biere oder Weine und viel mehr. Das Wallis vermarktet beispielsweise unter einem Dach touristische Ziele mit lokalen Produkten.

Sicher, vor Corona gab es das. Allerdings muss man bei den beiden Begriffen unterscheiden: Massentourismus gab es in der Schweiz eher nicht, Overtourism schon eher in Orten wie Luzern oder Interlaken. Dort war unser Gästemix nicht mehr ausgeglichen. Wenn etwa 85 Prozent der Gäste aus dem asiatischen Bereich kommen, dann haben europäische Gäste schon das Gefühl, dass es dort stark nach Overtourism aussieht.

Wir versuchen deshalb, die touristischen Ströme zu lenken – die Gäste sollen nicht nur Luzern kennenlernen, sondern wir versuchen auch, das kleine Dorf in Graubünden zu fördern.

Wir schauen vermehrt nach einem Ausgleich der Gäste aus Eurasien und Amerika. Das schaffen wir auch zunehmend. Ein ausgeglichenes Märkteportfolio ist zentral. Mit Corona wird der Heimmarkt aber auch wieder wichtiger – und auch die Gäste aus Deutschland.

Unesco-Weltkulturerbe: die Berner Altstadt aus der Luft. (Terence du Fresne/Switzerland Tourism)

Generell wird es wahrscheinlich so sein, dass die Gäste noch nachhaltiger konsumieren. Unsere Kunden kommen mindestens aus dem Mittelstand. Deshalb müssen wir Nachhaltigkeit anders angehen. Viele werden sich vielleicht auch die Frage stellen, ob sie wie vor der Krise für ein schnelles Abendessen nach Ibiza fliegen oder von Bremen aus etwa einen Ausflug ins Alte Land unternehmen.

Wenn es um das Reiseverhalten geht, ist auch die Frage wichtig, wie mit den chinesischen Gästen umgegangen wird. Hat sich etwa eine Aversion entwickelt, weil das Coronavirus zuerst in China aufgetaucht ist?

Ich denke, einen enormen Wachstum werden private Ferienwohnungen erfahren und kleinere Hotels beispielsweise Boutiquehotels. Dort kommt man nicht mit so vielen Leuten in Kontakt wie in riesigen Hotelanlagen.

Die Mobilität ist während der Krise wieder Richtung Auto gekippt, und es wird vermutlich eine Weile dauern, bis sich das wieder umkehrt.

Außerdem werden die Wertschöpfungsketten in der Gastronomie und in Hotels wieder regionaler. Dann wird sich auch die Frage stellen, ob man auf dem Frühstücksbüfett in Zermatt wirklich Krabben von der Nordseeküste braucht.

Der öffentliche Verkehr ist eines der besten, einfachsten und pünktlichsten Systeme in Europa – auch im Preisbereich. Viele Menschen denken, in der Schweiz ist alles teuer. Aber das gilt nicht für die öffentlichen Verkehrsmittel, sie sind nicht überteuert.

Der Schweizer Franken ist außerdem eine starke Währung. Das ist gut. Denn eine starke Währung bedeutet auch, dass es den Bewohnern des Landes gut geht, und das Land eine Krise stabil durchgehen kann.

Zur Person

Jörg Peter Krebs

ist Direktor von Schweiz Tourismus Deutschland. Der gebürtige Berner ist seit mehr als 35 Jahren in der Touristik tätig.