Hawaii ist ein Surfspot, bietet aber noch viel mehr. (Mairdumont)

Bremen. Wer den Reiseführer Lonely Planet in die Hand nimmt, weiß genau, dass er gut recherchierte Tipps für Plätze bekommt, die man unbedingt sehen muss, die aber nicht unbedingt der Meinung der Massen entsprechen müssen. Genauso ist es auch mit dem Lonely Planet Hawaii.

Natürlich bekommt man Tipps, wo man am besten Surfen, entlang von spektakulären Wasserfällen wandern oder am besten an einem puderzuckerweißen Sandstrand liegen kann. Wer ein wenig mehr Abwechslung braucht oder Zuhause von seinen Abenteuern erzählen möchte, kann aber auch nachts mit Mantarochen tauchen oder bei einer nächtlichen Wandertour glühende Lava die Berge hinunter laufen sehen. Aber das sind nur einige von ganz vielen Tipps.

Aufgeteilt ist der Reiseführer in fünf übersichtliche Kapitel, die auch farbig abgesetzt sind: Der Lonely Planet Hawaii startet bereits vor der Reise mit Tipps für die Planung und Vorbereitung. Welche Routen sollte ich wählen? Kann ich auch mit Kindern nach Hawaii reisen? Welche Aktivitäten sollte ich frühzeitig planen? Oder auch: Was sollte ich an Essen und Getränken probieren? Weiter geht es in den Kapiteln zwei und drei mit Tipps für Big Island sowie die weiteren fünf Inseln. In Kapitel vier „Hawaii verstehen“ erhalten die Weltreisenden Informationen abseits von Mythen und Klischees, erfahren welche Probleme es auf den Inseln gibt und welche Hintergründe es zu Kultur, Nachhaltigkeit oder der multikulturellen Gesellschaft gibt. Das fünfte Kapitel endet schließlich mit praktischen Tipps, etwa zu Einreise- oder Zollbestimmungen, Informationen zu Stecker und dem

Handynetz sowie einigen Verhaltensregeln.

Seit Anfang des Jahres gibt es den Reiseführer für Weltreisende in einer aktualisierten Nachauflage. Die Autoren des Lonely Planet Hawaii sind entweder erfahrene Rucksackreisende, leben seit ihrer Geburt auf einer der hawaiianischen Inseln oder sind Experten, was Wandern oder Wassersport angeht.

Der Lonely Planet Hawaii hat 532 Seiten und kostet 24,99 Euro.