Auch durch Finnlands tiefste Schlucht im Pyhä-Luosto Nationalpark gibt es gut befestigte Holzwanderwege. (Lars Fischer)

Die Winter sind lang und knackig in Lappland, aber auch zu anderen Jahreszeiten hat der äußerste Norden Skandinaviens weit mehr zu bieten als die obligatorischen Touren zum Nordkap oder den Besuch beim Weihnachtsmann, dem Joulupukki, in Rovaniemi, der dort ganzjährig Audienz hält. Der Freizeitpark, wenige Minuten vom Flughafen entfernt, ist so ziemlich der einzige Nepp auf weiter Flur. Und wenn die Landschaft jenseits des Polarkreises, der quer durch das Büro vom Joulupukki führt, eines ist, dann weit. Hochmoore und Seen bestimmen das Bild, unterbrochen von recht flachen Gebirgsketten und Hochebenen, dem Fjell. Die Baumgrenze liegt bei gerade mal 500 Metern, aber auch darunter wachsen meist nur kleine Birken und Kiefern, Buschwerk und Flechten. Auf Finnisch heißt die Landschaft Tunturi, verwandt mit dem Wort Tundra, und sie ist beileibe nicht karg. Bei Luosto kann man etwa den Lampivaara ersteigen. Am Gipfel gibt es neben einer grandiosen Aussicht eine der ertragreichsten Amethyst-Minen Europas. Wen der Rausch packt, der darf dort selbst schürfen und alles, was sich mit einer Hand komplett umschließen lässt, mit nach Hause nehmen. Der Rohstoff sei nicht allzu teuer, wertvoll werden die Steine erst durch den Schliff, erfährt man bei einer Führung durch das beschaulich wirkende Bergwerk.

Kilometerlange Stege führen durch unendlich scheinende Hochmoore. Schon der Untergrund zwingt zur Entschleunigung. (Lars Fischer)

Rovaniemi, die einzige Großstadt im finnischen Norden, ist das Tor nach Lappland. Der Flughafen wird mehrmals täglich von Helsinki aus angeflogen, wie auch Kittilä, 150 Kilometer weiter nördlich. Mit dem Arktikum hat Rovaniemi das bedeutendste Museum zur Kulturgeschichte der Region, das eine perfekte Einführung für eine Reise bietet. Die Traditionen der Samen, dem letzten indigenen Volk in Europa, wirken bis in die Gegenwart. Die Konflikte um Land und Lebensweise, um Sprache und Sonderstellungen sind längst nicht überwunden, auch wenn heute kaum noch Sami mit ihren Rentierherden als Nomaden übers Land ziehen. Längst haben Schneemobile die Tiere ersetzt. Johan Turi hat vor nicht viel mehr als 100 Jahren zum ersten Mal über dieses Leben geschrieben. Seine „Erzählung vom Leben der Lappen“ ist ein grandioser Reisebegleiter, um in deren Geschichte einzutauchen.

Huskys sind neben den Rentieren die wichtigsten Begleiter der Samen gewesen. Heute werden sie vor allem für Touristen als Schlittenhunde eingesetzt, während die Ureinwohner längst auf Schneemobile umgestiegen sind. (Lars Fischer)

Das Rentier ist allgegenwärtig

Noch immer ist das Ren allgegenwärtig, und man muss auf jeder Straße mit überraschenden Begegnungen rechnen. Elche oder Bären trifft man eher selten, aber die domestizierten Hirsche sind weit verbreitet. 200 000 soll es allein im finnischen Teil Lapplands geben, dem stehen gerade mal 185 000 Einwohner gegenüber. Die Tiere laufen frei durch die Landschaft und werden nur einmal im Jahr zusammengetrieben, eines der wichtigsten Ereignisse im samischen Jahreskreislauf. Die wichtigste Regel, die einem jeder Reiseleiter mitgibt: Frage nie einen Samen, wie viele Rentiere er hat. Das sei so, als ob man wissen wolle, wie viel Geld er auf dem Konto habe.

Irene Kangasniemi, samische Allround-Künstlerin, mit einer traditionellen Trommel. (Lars Fischer)

Wer aber wissen will, was man – abgesehen von Fleischprodukten – aus ihnen machen kann, der muss Irene Kangasniemi in Saarenkylä besuchen. Bei der Künstlerin gibt es Workshops, um Schmuck aus dem Horn der Geweihe zu fertigen, aber sie kann auch Trommeln aus den Häuten, Schlägel aus den Knochen, Leder- oder Fellprodukte wie die klassischen Schneeschuhe herstellen. Aus Birkenholzknollen fertigt sie Kuksa, die traditionellen Trinkgefäße. „Die Natur ist mein Supermarkt, die Wälder sind meine Kirche“, sagt sie. Denn sie kennt die Sagen und Lieder der Sami nur zu gut, die Mythen und spirituellen Geschichten ihrer Heimat, die sie gerne erzählt bei einem frischen Blaubeersaft und die sie gestenreich mit Händen, die von der Herstellung des Getränks noch kräftig eingefärbt sind, untermalt.

Regionale Köstlichkeiten

Blaubeeren sind im Herbst, der eigentlich schon Ende September endet, der kulinarische Höhepunkt der Region. Es gibt zudem andere Beeren und reichlich Pilze, Wildkräuter und natürlich Fisch. Die Küche ist einfach und bodenständig, auf großen Firlefanz wird verzichtet. Auf Salz und Gewürz meistens auch, sodass man manchmal ein wenig nachhelfen muss. Aber ein selbst gegrillter Rentierburger, garniert mit zuvor gesammelten Wildkräutern und einem Chutney aus Preiselbeeren, zubereitet über dem offenen Feuer in einer Kote, ist nicht nur ein geschmackliches Erlebnis.

Kochen über dem offenen Feuer in der Kote: Die Küche in Lappland ist bodenständig und einfach, ein frisch gegrillter Rentierburger aber kann gleichermaßen Genuss und Erlebnis sein. (Lars Fischer)

In Torassieppi am Pallas-Yllästunturi Nationalpark gibt es solche Angebote, bei denen man zunächst eine der zahlreichen Rentierfarmen besucht und den Tag dann in der Hütte ausklingen lassen kann – oder natürlich in der Sauna, die finnischte aller Möglichkeiten. Traditionell übrigens nach Geschlechtern getrennt und gerne mit einer eiskalten Dose Bier, die man mit ins Heiße nimmt und selbstverständlich schnell leeren muss, damit ihr Inhalt nicht auch warm wird.

Nachhaltige Angebote

In der Region um den Nationalpark, der im Westen fast bis an den Muonio Älv ragt, dem mächtigen Grenzfluss zu Schweden, gibt es zahlreiche touristische Angebote, die vor allem um Nachhaltigkeit bemüht sind. Im Harriniva Hotel, das in seiner Blockhaus-Bauweise an das fiktive „Great Northern“ aus der Serie „Twin Peaks“ erinnert, können Besucher ihre CO₂-Bilanz direkt vor Ort ausgleichen. Zum Hotel gehört auch eine Huskyfarm, neben den Rentieren die zweite wichtige Tierart in der Region. Winterurlauber können Touren buchen, bei denen die Hunde sie auf Schlitten von einer Hütte zur nächsten ziehen. Wer es gemächlicher mag, kämpft sich auf Schneeschuhen voran, und wer schnell sein will, steigt aufs Schneemobil um. Natürlich sind Skigebiete wie in Levi, wo auch alpine World-Cup-Rennen ausgetragen werden, nicht fern. Passend dazu gibt es in Muonio auch ein Schweizer Café, das eine unwiderstehliche, weiße Variante der Sachertorte anbietet. Die Betreiber stammen aus Luzern, und auf die Frage, was sie in die lappländische Weite verschlagen hat, ist die Antwort eindeutig: „Hier gibt es ja noch richtige Winter!“

Sport in der Natur

Selbst Orte, die deutlich auf den Wintersport ausgerichtet sind, haben ihre Reize auch im Rest des Jahres, wenn sie weniger überlaufen sind. Gerade Aktivurlauber finden zahlreiche Betätigungsfelder von Paddeln über spektakuläre Radtouren bis hin zu leichten Spaziergängen und anspruchsvollen Wanderungen in atemberaubender Landschaft und extrem klarer Luft. Finnland verfügt über ein riesiges Netz an gut ausgeschilderten Wegen in die Natur. Insbesondere in den Nationalparks kann man oft kilometerlang über Holzwege durch Moore und Wälder streifen, oft sogar barrierefrei.

In ganz Finnland gibt es mehr als 188 000 Seen, die fast ein Zehntel der gesamten Fläche des Landes ausmachen. Nördlich des Polarkreises frieren einige im Winter so fest zu, dass Straßen darüber hinweg geführt werden. (Lars Fischer)

Und mit etwas Glück wird man Zeuge der legendären Polarlichter, die schon im September, lange vor der nicht enden wollenden Dunkelheit der Wintermonate, „Hochsaison“ haben. Leider verdeckt oft die undurchdringliche Wolkenschicht, die abseits des Sommers mit seiner Mitternachtssonne reichlich Niederschlag bringt, den Blick. Wer sicher gehen will, kann ab Rovaniemi nächtliche Flüge mit Garantie buchen – wenn keine Nordlichter zu sehen sind, gibt es den saftigen Flugpreis zurück. Das ist wie schon vor Weihnachten heimlich die Geschenke anzugucken, und das würde Joulupukki missbilligen. Es passt auch kaum zum entschleunigten Gesamterlebnis Lappland. Die Finnen, bekannt für wenig Hang zum unnötigen Gerede, sprechen lieber von Sisu; ein Wort für Beharrlichkeit, in der das Glück, das sich einstellt, wenn man das Unmögliche möglich macht, mitschwingt. Und Sisu lässt sich eben nicht erzwingen.

Zur Sache

Lappland

Anreise: Es gibt tägliche Flüge von Helsinki nach Rovaniemi oder Kittilä. Mit viel Zeit und Spaß am Unterwegssein kann man auch über Schweden oder Finnland mit dem Auto oder Zug gen Norden fahren. Inzwischen sind auch in Lappland die wichtigsten Straßen gut ausgebaut. Auf Nebenstrecken muss man aber mit Schotterpisten oder auch Flussdurchquerungen rechnen. Manche Straßen führen im Winter über zugefrorene Seen.

Übernachtung: Hotels und Ferienwohnungen gibt es in großer Anzahl, abseits der Wintersportsaison sind sie weniger überlaufen. Eine Sauna gehört fast überall zur Standardausstattung. Zahlreiche Outdoor-Aktivitäten werden angeboten.

Verpflegung: Die nordische Küche ist einfach und naturverbunden, sie wirkt oft für mitteleuropäische Verhältnisse unterwürzt, bietet aber viele leckere Erlebnisse. Alkohol ist deutlich günstiger als im Rest Skandinaviens, in der Öffentlichkeit darf er aber offiziell weder getrunken noch sichtbar transportiert werden.

