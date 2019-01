Die Hafen- und ehemalige Hansestadt Gdansk wird ab diesem Jahr von Easyjet von Berlin aus angeflogen. Foto: Jens Wolf (Jens Wolf / dpa)

Danzig, Dubrovnik, Sevilla: Neue Easyjet-Flüge ab Berlin

Berlin (dpa/tmn) - Easyjet nimmt 2019 drei neue Verbindungen von Berlin auf. Von Tegel aus geht es im Sommer erstmals ins polnische Danzig und nach Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste. Jeweils drei wöchentliche Flüge wird es geben, wie Easyjet mitteilt. Zweimal pro Woche fliegt die Airline zudem von Tegel nach Sevilla in Andalusien.

Germania mit vielen neuen Flugzielen im Sommer 2019

Germania bietet im Sommer 2019 viele neue Flugverbindungen von verschiedenen deutschen Airports an. In Berlin-Tegel nimmt die Airline sechs Routen auf: nach Antalya, Djerba, Ibiza, Mykonos, Scharm el Scheich und Warna in Bulgarien. Neue Flugziele ab Bremen sind Ibiza, Korsika, Zadar und Larnaka auf Zypern. Von Münster/Osnabrück geht es neu nach Ibiza, Larnaka und ins türkische Zonguldak am Schwarzen Meer. Das teilt Germania mit. Neu ab Friedrichshafen sind Ibiza und Olbia auf Sardinien. In München nimmt die Fluggesellschaft zudem Flüge nach Djerba und Warna auf.

Von Dresden aus geht es im Sommer ebenfalls neu nach Larnaka. Dalaman in der Türkei steht wieder ab Dresden im Flugplan. Von Nürnberg geht es nach einem Jahr Pause wieder nach Adana, ganz neu ist Bodrum. Neues Türkei-Ziel ab Hamburg ist Elazig.

Neue Flugverbindung von Hamburg an den Bodensee

Sun Air wird ab 2019 Hamburg und den Bodensee verbinden. Die dänische Fluggesellschaft wird ab 14. Januar zweimal täglich zwischen dem Flughafen im Norden Deutschlands und Friedrichshafen pendeln, Samstage sind ausgenommen. Das teilte das Unternehmen mit. Sun Air ist Franchise-Partner der British Airways, daher sind die Flüge auf der Seite der britischen Airline buchbar.

Neue Mittelmeerziele bei Condor im Sommer 2019

Neue Flugverbindungen von Düsseldorf, Hamburg und Hannover aus zu Urlaubszielen am Mittelmeer bietet der Ferienflieger Condor im Sommer 2019 an. Von Düsseldorf aus geht es dabei nach Cagliari auf Sardinien, Neapel in Süditalien und Palermo auf Sizilien sowie nach Kefalonia und Volos in Griechenland. Das teilte die zu Thomas Cook gehörende Fluggesellschaft mit.

Von Hannover aus stehen ebenfalls fünf neue Ziele im Flugplan: In Griechenland sind es Kavala im Norden, Preveza an der Westküste und die Insel Samos. In Italien wird Lamezia Terme in Kalabrien neu angesteuert, in Kroatien die Küstenstadt Zadar. Neue Ziele von Hamburg aus sind Kalamata auf der Peloponnes, Olbia auf Sardinien und Agadir in Marokko. Der Sommerflugplan beginnt Ende März 2019.