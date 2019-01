Die "Aida Nova" ist das erste Flüssiggas-Schiff. (Andrea Warnecke/DPA)

Hamburg. Auf der Kreuzfahrtwelt Hamburg – unter dem Dach der Messe Freizeitwelten – stellen Reedereien, Veranstalter und spezialisierte Reisebüros Neuheiten und Trends für das kommende Kreuzfahrtjahr vor. Vom 6. bis 10. Februar öffnet die Freizeitwelt für Kreuzfahrer auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress ihre Tore. „Der deutsche Markt für Hochseekreuzfahrten wächst dynamisch. Für 2019 erwarten wir ein weiteres positives Jahr“, sagt Helge Grammerstorf, National Director Cruise Lines International Association Deutschland, laut einer Pressemitteilung der Messe: „Ziel der Kreuzfahrtindustrie ist es, die Passagiere in Zukunft noch umweltschonender von Hafen zu Hafen zu bringen. Das zeigt sich auch an den Investitionen der Reedereien in neue Schiffe und Technologien. Knapp die Hälfte aller Betten auf Neubauten werden sich auf Schiffen mit LNG-Antrieb befinden.“

Wie man sich an Bord der mit dem Flüssiggas betriebenen „Aida nova“ fühlt, wenn sie durchs westliche Mittelmeer schippert, können Interessierte in einer fast maßstabsgetreuen Verandakabine Deluxe erfahren. Wen es weiter auf die südliche Welthalbkugel zieht, der kann sich am 360-Grad-Infocounter von Aida Cruises über eine Reise zu den Naturwundern Afrikas informieren.

Digitale Sprachassistenz verspricht die neue „Bellissima“ von MSC Kreuzfahrten. „Zoe“ beherrscht neben Deutsch sechs weitere Sprachen und gibt in den Kabinen Auskunft zu wichtigen Themen.

In Singapur hisst der Viermaster „Star Clipper“ seine Segel und bricht zu Riesenschmetterlingen und Orang Utans nach Borneo auf. Zwischenstopps sind im malaysischen Sabah und Sarawak sowie im Sultanat Brunei geplant. Echtes Expeditionsgefühl können die Besucher der Kreuzfahrtwelt am Stand von Hapag-Lloyd-Cruises genießen: Ein Spezialtruck, der als Messestand fungiert, lädt zu einem Vorgeschmack auf die Destinationen der neuen Schiffe ein. Sie werden in den polaren Regionen, aber auch im Amazonas und der Südsee zum Einsatz kommen.

„Von der Hansestadt Hamburg in die Domstadt Köln haben wir einen entspannenden Trip mit MS „Arkona“ über Flüsse und Kanäle im Programm“, berichtet Geschäftsführer Jörg Gövert von SE-Tours, dem Bremerhavener Spezialveranstalter für Rad- und Schiffsreisen. Wer eine lange Anreise scheut, der kann bequem von norddeutschen Häfen ablegen. Die Hamburg Süd Reiseagentur hat 14-tägige Containerschiffrundreisen im Gepäck – von Bremerhaven über Russland, Finnland, Belgien oder von Brunsbüttel durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Schweden und Großbritannien. All das und noch mehr erfahren die Besucher auf der Kreuzfahrtwelt.

Weitere Informationen

Unter den Dach der Freizeitwelt Hamburg vom 6. bis 10. Februar vereinen sich in den Messehallen die fünf Spezialmessen Reisen, Fotohaven, Rad, Caravaning und Kreuzfahrtwelten mit insgesamt mehr als 800 Ausstellern.