Neuer Unterhaltungskomplex auf Puerto Rico

„Entertainment im Las-Vegas-Stil“ - das will Puerto Rico in seinem neuen Unterhaltungskomplex bieten, der noch dieses Jahr in der Hauptstadt San Juan eingeweiht werden soll. Auch eine Seilrutsche findet sich unter den angekündigten Attraktionen.