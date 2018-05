In Chicago eröffnet ein neues Architekturzentrum. Hier sind dann Ausstellungen über berühmte Wolkenkratzer zu sehen. Foto: Stephanie Ott (dpa)

Denver/Chicago (dpa/tmn) - In Chicago wird Ende des Sommers ein neues Architekturzentrum eröffnen. Im Chicago Architecture Center am Chicago River sollen unter anderem verschiedene Ausstellungen zu sehen sein, informiert die Tourismusvertretung Choose Chicago auf der Reisemesse IPW in Denver (bis 23. Mai).

Zu Beginn erwartet die Besucher eine Schau berühmter Wolkenkratzer sowie ein Modell der Stadt. Das auffällige neue Glasgebäude der Chicago Architecture Foundation (CAF) befindet sich oberhalb der Anlegestelle von CAF River Cruise. Von dort legen auch Bootsfahrten ab, die Touristen die Architektur der Millionenmetropole näherbringen. Bislang ist die CAF, eine der bedeutendsten Kulturorganisationen der Stadt, im Railway Exchange Building untergebracht.