Das neue Founder's Memorial in Abu Dhabi erinnert an den verstorbenen Herrscher des Emirats, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Foto: (dpa)

Abu Dhabi (dpa/tmn) - In Abu Dhabi wurde ein neues Denkmal zu Ehren des verstorbenen Herrschers Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan eröffnet. Das Founder's Memorial befindet sich im Herzen der Stadt neben dem Hotel „Emirates Palace“, informiert das Department of Culture and Tourism des Emirats.

Der Scheich (1918-2004) war Gründervater der Vereinigten Arabischen Emirate. Neben dem Denkmal aus geometrischen Formen und Kabeln gibt es ein Infozentrum, das über das Leben des Monarchs informiert.