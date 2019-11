Einblick in die Meiji-Zeit

Neues Museum in Tokio eröffnet

In Tokio bekommen Besucher in einem neuen Museum tiefe Einblicke in die japanische Geschichte. Das Architektur-Juwel beleuchtet eine besonders wichtige Epoche in Japan.