Mit optimalen Schneebedingungen locken aktuell Skigebiete in Deutschland, Österreich und Frankreich.

München (dpa/tmn) - Ausgezeichnete Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder derzeit in vielen Wintersportgebieten: In den bayerischen Alpen liegt in allen Höhenlagen viel Schnee, Pisten und Loipen sind meist in sehr gutem Zustand, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.

Auch in den Mittelgebirgen sind vom Sauerland bis zum Bayerischen Wald zahlreiche Anlagen geöffnet. Am Feldberg im Schwarzwald gibt es zum Beispiel Schneehöhen von 70 Zentimetern im Tal und 120 Zentimetern auf dem Berg, im Sudelfeld in den Alpen sind es 90 Zentimeter im Tal und 3,20 Meter auf dem Berg. Auf der Zugspitze beträgt die Schneehöhe derzeit 4,20 Meter.

„Beste Abfahrtsbedingungen“ gibt es laut VDS in Österreich. Dort seien auch kleine Skigebiete und Anlagen derzeit geöffnet. Auch in Südtirol gebe es gute Bedingungen für Wintersportler - dort haben sich die Schneehöhen laut VDS seit der vergangenen Woche verbessert. Viel Neuschnee gab es zudem in den französischen Skigebieten.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 80 260 0 Zugspitze - 420 - Sudelfeld 90 320 48 Fellhorn-Kanzelwand 60 180 76 Nebelhornbahn Oberstdorf 60 240 76 Feldberg / Schwarzwald 70 120 96

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 120 140 11 Bad Gastein / Ski amade 60 200 6 Kitzsteinhorn Kaprun 125 335 50 Saalbach Hinterglemm Leogang 125 250 23 Kitzbühel - Kirchberg 97 147 68 Planai - Schladming - Ski amade 130 200 - Ischgl 70 150 39 Mayrhofen - Zillertal 25 180 - Tux - Finkenberg 110 420 14 Sölden 117 428 8 Lech Zürs am Arlberg 200 250 30 Silvretta Montafon 70 250 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 86 162 19 Zermatt 10 195 4 Davos Klosters 108 232 76 4 Vallées 123 215 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 60 110 1 Ortler Skiarena 20 270 - Kronplatz 40 58 5

Schneehöhen in Frankreich: