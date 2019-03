Bei erstmaligen Besuch

Neuseeland-Urlauber brauchen künftig Einreisegenehmigung

Einfach in den Flieger setzen und in Neuseeland die spektakulären Landschaften besichtigen? Das war einmal. Ab dem 1. Oktober müssen unter anderem deutsche Touristen zuvor eine Einreisegenehmigung beantragen. Was kostet das und ab wann ist die Registrierung möglich?